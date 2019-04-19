Названа вероятность большой войны между Россией и Украиной

Порошенко зря пугает граждан таким сценарием

Действующий президент Украины Петр Порошенко пытается отвлечь граждан от внутренних проблем. Для этого он создает образ внешнего врага.

Таково мнение экс-президента Украины Леонида Кравчука. Он признался, что сомневается в реальной угрозе начала украино-российской войны, пишет газета "Известия".

"Я открыто скажу: не верю, что Путин может развязать против Украины широкомасштабную агрессию. Не надо нас пугать войной — война идет", — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее Порошенко неоднократно пугал украинцев угрозой "полномасштабной войны" с Россией. Он считает, что Москва уже якобы готовится к военному удару и только ищет повод, чтобы начать атаку. По его словам, вооруженная группировка на российской границе предназначена для военного удара.

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