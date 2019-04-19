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Вирус или алкоголизм: что погубило Ирину Цывину

10:30
  • пятница
  • 19 апреля 2019

Подруга актрисы назвала болезнь, которая ее сгубила

Близкая подруга актрисы Ирины Цывиной сообщила, что та умерла от кардиомиопатии - заболевания, при котором нарушается работа сердца.  

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Юлия Лешковцева, которая организует похороны своей подруги, сказала "Московскому комсомольцу", что Ирина Цывина скончалась в результате патологии сердечной мышцы.  

Причину кардиомиопатии актрисы еще предстоит установить. По словам врачей, такие проблемы с сердцем могут возникать из-за вирусной инфекции, наследственности, нехватки в организме некоторых микроэлементов, а также из-за частого употребления алкоголя. 

Тем временем психоаналитик Клара Кузденбаева, которая оказывала помощь Цывиной, рассказала, что артистка находилась в затяжной депрессии. Кроме того, у нее были проблемы с сосудами. 

Ранее сообщалось, что за несколько дней до смерти Ирина Цывина принимала у себя гостей. Они баловали себя не только жареной курицей, колбасой и соленьями, но и алкоголем. По словам подруги артистки, она пила только воду. 

Ранее стало известно, что у Цывиной возникли проблемы с алкоголем после того, как ее бросил возлюбленный.

Напомним, бывшая жена Народного артиста СССР Евгения Евстигнеева умерла во сне в ночь на 18 апреля. 

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