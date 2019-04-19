Вирус или алкоголизм: что погубило Ирину Цывину

Подруга актрисы назвала болезнь, которая ее сгубила

Близкая подруга актрисы Ирины Цывиной сообщила, что та умерла от кардиомиопатии - заболевания, при котором нарушается работа сердца.

Юлия Лешковцева, которая организует похороны своей подруги, сказала "Московскому комсомольцу", что Ирина Цывина скончалась в результате патологии сердечной мышцы.

Причину кардиомиопатии актрисы еще предстоит установить. По словам врачей, такие проблемы с сердцем могут возникать из-за вирусной инфекции, наследственности, нехватки в организме некоторых микроэлементов, а также из-за частого употребления алкоголя.

Тем временем психоаналитик Клара Кузденбаева, которая оказывала помощь Цывиной, рассказала, что артистка находилась в затяжной депрессии. Кроме того, у нее были проблемы с сосудами.

Ранее сообщалось, что за несколько дней до смерти Ирина Цывина принимала у себя гостей. Они баловали себя не только жареной курицей, колбасой и соленьями, но и алкоголем. По словам подруги артистки, она пила только воду.

Ранее стало известно, что у Цывиной возникли проблемы с алкоголем после того, как ее бросил возлюбленный.

Напомним, бывшая жена Народного артиста СССР Евгения Евстигнеева умерла во сне в ночь на 18 апреля.