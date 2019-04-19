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Стало известно состояние писателя Быкова после перелета в Москву

10:55
  • пятница
  • 19 апреля 2019

Алексей Венедиктов рассказал, что медики будут делать теперь

Писателя Дмитрия Быкова, который был госпитализирован в Уфе 16 апреля и введен в искусственную кому, доставили из Уфы в Москву. Сейчас он находится в одной из столичных клиник, рассказал главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

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По его словам, никаких изменений в состоянии публициста нет. Оно стабильное, но тяжелое. "Собственно, это и есть одна из причин, почему семья обратилась с просьбой транспортировать его в Москву", - добавил он.

При этом он подчеркнул, что семья и друзья Быкова очень благодарны уфимской больнице и врачам. По его словам, медики блистательно стабилизировали состояние публициста в тяжелейших условиях, пишет KP.RU.

При этом история выздоровления поэта будет длинной. Задача уфимских врачей была стабилизировать состояние Дмитрия Быкова. А в Москве уже будет активно проводиться лечение.

"Ну, в общем-то, то, что мне говорили врачи - если правильно лечить, - а я надеюсь, все правильно и он в хороших руках - то через длительное время, во всяком случае, в эфир "Эха Москвы" - он сможет вернуться", - подчеркнул Венедиктов. По его словам, Быков также вновь сможет писать книги. Правда, врачи не дают прогнозов, как все произошедшее повлияло на его интеллектуальные способности.

Накануне в четверг стало известно, что Дмитрия Быкова, несмотря на тяжелое состояние, перевезут на лечение из Уфы в Москву. Решение принял консилиум уфимских врачей при участии московских коллег. Согласие дали и родственники писателя.

Известному публицисту стало плохо 16 апреля в самолете во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. Поначалу бортпроводники подумали, что Быков пьян.

Сообщалось, что 51-летнего публициста госпитализировали с подозрением на инсульт. Тем не менее, информация не подтвердилась. В числе возможных причин также называли гипергликемический криз - острое состояние при сахарном диабете.

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