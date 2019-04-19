Собянин: новые станции велопроката появятся в 2019 году в 12 районах столицы

В городе появится 100 новых станций и тысяча велосипедов

В Москве во второй половине апреля вновь откроется городской велопрокат. Он заработает в тестовом режиме 20 апреля. А спустя пять дней он начнет работать полностью, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Запись появилась в его блоге на персональном сайте.

"Тарифы и абонементы на велопрокат в 2019 году останутся такими же, как и в прошлом году. Мы стараемся сохранять доступность сервиса с момента его запуска", - отметил глава города.

Сергей Собянин отметил, что в 2019 году в городе появится 100 новых станций и тысяча велосипедов. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Также он сообщил, что велопрокат доберется еще до 12 районов города. "Прокат придет в Алтуфьевский, Дмитровский районы, Западное Дегунино, Капотню, Лефортово, Марьино, Нагатино-Садовники, Нагатинский затон, Очаково-Матвеевское, Щукино, Москворечье-Сабурово и Братеево", – подчеркнул мэр Москвы.

Кроме того, количество электровелосипедов увеличится в 1,5 раза – до 390 штук с 18 станциями, где их можно, оставить, и зарядить. Также Собянин отметил, что в 2020 году власти готовы добавить еще тысячу велосипедов в случае, если того захотят жители города.

"Но, возможно, нынешняя модель сервиса начинает изживать себя. Станции велопроката функционируют хорошо, но у них высокая стоимость и дорогое обслуживание, размещение требует много времени, да и не везде есть свободные площадки, а запросов очень много. Кроме того, редко так бывает, чтобы станция находилась прямо у нужного подъезда", - отметил Собянин. Мэр Москвы добавил, что последнюю "сотню-другую" метров все равно приходится проходить пешком. Это резко сокращает интерес к поездкам у многих потенциальных велосипедистов.

По его словам, в Москве попытаются внедрить компромиссную модель проката. В этом случае велосипед можно оставить, прикрепив специальным замком к специальной городской велопарковке. Такую модель протестировали в 2018-м с самокатами и теперь операторам предложат перевести на нее и велосипеды.

Кроме того, Собянин напомнил, что велопрокат появился в Москве в 2013 году. Тогда было установлено 79 станций с 550 велосипедами в центре города. А в 2018 году в столице работало уже 430 станций с 4 тысячами 120 велосипедами.

Также он напомнил, что в ходе избирательной кампании 2018 года с просьбами организовать велопрокат к нему обращались жители в десятках районов Москвы, до которых пока еще не дошел этот сервис. "В Орехово-Борисово Северном, Зябликово, Бескудниково и Восточном Дегунино мы даже смогли это оперативно сделать. В общем – всего за семь лет городской велопрокат в Москве прошел путь от модной игрушки до удобного и привычного транспортного сервиса для тысяч москвичей", - рассказал Собянин.

По его словам, большая часть пользователей велопроката – 93% - младше 45 лет. Из них чуть меньше половины ездят несколько раз в неделю. 10% ежедневно пользуются прокатом. Собянин добавил, что в первом сезоне в 2013 году было совершено 78 тысяч поездок, а в 2018-м – 4,25 миллиона поездок.