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77-летняя Вера Алентова затмила молодых актрис на красной дорожке

12:54
  • пятница
  • 19 апреля 2019

Легендарная дива произвела фурор

В Москве открылся 41-й Международный Кинофестиваль. На красной дорожке блистали известные актеры и режиссеры. Особое внимание привлекла Вера Алентова.
Кто пришел на открытие 41-го Московского кинофестиваля. Фото

Вере Валентиновне 77 лет. В последнее время она редко появляется на публике. Говорят, что актриса не любит шумихи и назойливого внимания СМИ. Практически каждый выход артистки в свет тут же обсуждают на страницах журналов и газет.

И это не случайно, в свои годы Алентова выглядит сногсшибательно. На ММКФ она произвела фурор. Многие гости фестиваля, как пишет "Дни.ру", шептались даже, что смотрится легендарная дива лучше многих молодых актрис. Особо льстивые отметили, что актриса выглядит чуть ли не моложе дочери Юлии Меньшовой, которой летом исполнится 50 лет. "Статная, грациозная, подтянутая – многие юные коллеги смотрели на Веру Валентиновну с завистью и восхищением", - пишет издание.

 

Вера Алентова - советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России. Она снялась в нескольких десятках фильмов. Любовь миллионов россиян Алентовой принесла роль Катерины в ленте режиссёра Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

Напомним, в столице открылся 41-й Московский международный кинофестиваль. Торжественная церемония традиционно прошла в театре "Россия" на Пушкинской площади. Фестиваль продлится до 25 апреля. На 20 площадках будут показаны более 180 картин из 64 стран мира.

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