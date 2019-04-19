Лукашенко запретил "ходить с протянутой рукой" за нефтью

Белорусский лидер хочет прибыль с переработки топлива

Белорусское правительство должно как можно быстрее завершить модернизацию двух нефтеперерабатывающих заводов, чтобы "не ходить с протянутой рукой и никому не кланяться". С таким призывом выступил глава республики Александр Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что нужно покупать "как все на мировом рынке нефть", перерабатывать у себя и иметь этого определенную прибыль, передает РИА Новости.

Лукашенко также потребовал от кабмина обеспечить инфляцию на уровне не более 5% в год. "Цены должны быть приемлемые. Если цены начинают где-то расти, то правительство, местные органы власти должны незамедлительно реагировать", - сказал он.

Кроме того, президент страны заявил, что Минск сохранил нейтралитет по отношению к глобальным и региональным конфликтам, Белоруссия самостоятельна при принятии решений.

Ранее белорусский лидер пригрозил перекрыть нефтепроводы, через которые за границу поступает российское "черное золото". В Кремле посоветовали Лукашенко сдерживать эмоции и сменить тональность высказываний.