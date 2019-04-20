Как живет вдова после смерти Кобзона

Нелли Кобзон, несмотря на боль утраты, отнюдь не стала затворницей
Нинель Дризиной было 19, когда она познакомилась с уже знаменитым и дважды в прошлом женатым Иосифом Кобзоном. Она была скромной выпускницей пищевого техникума, очень красивой и прекрасно воспитанной девушкой. Жила в Ленинграде.
"Честно скажу, когда я выходила за Кобзона замуж, я его так безумно не любила, я понимала, что это хороший человек. Хороший артист, что всё так сложилось и в его жизни, и в моей. И ему пора жениться и заводить семью, детей и мне. Всё случилось потом", - призналась Нелли в программе "ТВ Центра" "Прощание".
Они были одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Держались вместе до самого конца.
В июле 2018 года Кобзон попал в одну из частных московских клиник. Было понятно, он уходит. Но близкие певца говорили, что это плановое лечение и держали глухую оборону от журналистов. Иосифа Давыдовича не стало 30 августа 2018 года. В последнюю минуту рядом была любимая жена. Смерть мужа стала для Нелли сильным ударом.
Кобзон до сих пор со слезами на глазах вспоминает своего супруга. И немудрено, ведь они шли рука об руку почти 50 лет. Однако для 68-летней светской львицы жизнь не остановилась после утраты любимого человека. Она занимается благотворительностью, посещает публичные мероприятия, уделяет время семье, а также ведет дела "Культурного фонда Кобзона", который сама же и возглавляет.
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