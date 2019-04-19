Разъяренному Порошенко не дали прорваться к Зеленскому

Украинский лидер намеревался огорошить оппонента своим появлением

Действующий президент Украины Петр Порошенко в четверг намеревался вновь переговорить со своим оппонентом по второму туру выборов Владимиром Зеленским с глазу на глаз. Для этого он приехал на телеканал "1+1", где шел эфир программы "Право на власть" с участием шоумена.

Огорошить комика своим появлением он решил сразу после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в районе 23:00. Как написал в своем Facebook бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко, глава государства, вероятно, хотел "эффектно завершить презентацию команды Зеленского".

Тем не менее, украинский лидер встретил решительный отпор на телеканале. В студию он так и не попал. При этом эфир ток-шоу сократили, и он шел всего два часа при том, что выпуск перед первым, "менее важным туром", длился более трех часов. По словам Онищенко, об этом рассказал надежный источник – очевидец событий.

Сам Зеленский во время эфира публично представил свою команду. Он сообщил, что среди этих людей есть будущие министры. При этом имен политик так и не назвал, но попытался убедить аудиторию в том, что если случится коррупционный скандал, то он готов к отставке.

Что касается Порошенко, то на экстренном заседании СНБО он много говорил о защите банковской системы и прав вкладчиков. Также он подчеркнул, что перед выборами его волнует связка Зеленского с опальным олигархом Игорем Коломойским. "И нам сегодня важно принять все возможные меры, чтобы не допустить реванша разграбления страны олигархами, которые сейчас находятся за границей", - подчеркнул Порошенко. Вероятно, после заседания он и отправился в студию.

До этого Порошенко и Зеленский уже устраивали очные словесные баталии на телевидении. В Сети появилось видео спора президента Украины с шоуменом. Инцидент также произошел в программе "Право на власть". Комик тогда находился в Париже, однако Порошенко все равно предложил ему в течение 40 минут приехать в студию на дебаты. По ходу эфира между оппонентами завязалась ссора. Они начали перебивать друг друга. В итоге Зеленский бросил трубку.

Второй тур выборов пройдет на Украине 21 апреля. Согласно данным последнего опроса, победу одержит Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать 73% украинцев. Порошенко с его 27% обречен на поражение, полагают украинские социологи и политологи.

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