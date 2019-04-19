Создание сети 5G в России обойдется в 650 миллиардов рублей

Об этом вице-премьер Максим Акимов доложил российскому лидеру

К высокоскоростному интернету в России подключены уже шесть тысяч объектов, к 2021 году эта цифра достигнет 40 тысяч - в соответствии с поручениями президента. Об этом Владимиру Путину сообщил вице-премьер Максим Акимов на встрече в Кремле.

Одна из важных задач создание современной качественной инфраструктуры. Вице-премьер предложил задействовать уже созданную сеть цифрового вещания - по стране установлено более 5 тысяч вышек и опор, на которых может быть размещено отечественное телекоммуникационное оборудование, отмечает "ТВ Центр".

Также Акимов попросил Владимира Путина оказать поддержку в развитии сети связи пятого поколения. Затраты по этим работам составят около 650 миллиардов рублей. При этом важно, чтобы разработкой занимались российские компании. Еще одно направление, которое курирует вице-премьер, связано с развитием дорожной инфраструктуры

"Один из масштабных проектов во всей линейке, который мы реализуем в соответствии с вашим указом, это безопасные, качественные автомобильные дороги. Там очень мощная региональная компонента, это задача по приведению более чем половины региональных дорог в нормативное состояние", - заявил Акимов.