Волочкова показала стертые до мяса ноги

В кадр также попал экстравагантный педикюр танцовщицы

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографию своих натруженных ног после восьмичасового рабочего дня.

18 апреля знаменитая балерина выложила в своем Instagram фото, на котором она положила ноги на переднюю панель автомобиля. В кадр попали как оранжевые ногти Волочковой, так и пластыри с зеленкой на мозолях. Чтобы снимок смотрелся лучше, девушка положила рядом с ногами букет роз.

Анастасия Волочкова рассказала, что она участвовала в съемках на одном из федеральных телеканалов. Половину восьмичасового рабочего дня она провела в пуантах. "Я даже сама поставила свой танец. Но. Мне не жаль этой боли и стертых стоп", - написала танцовщица.

Интернет-пользователи не смогли прокомментировать эту фотографию, поскольку в начале февраля Волочкова, уставшая от критики в свой адрес, закрыла доступ к своей страничке. Снимок собрал больше 10 тысяч "лайков".

Ранее сообщалось, что балерина посоветовала уехать из России всем людям, которым не нравятся здешние условия жизни.