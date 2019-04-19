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Волочкова показала стертые до мяса ноги

13:24
  • пятница
  • 19 апреля 2019

В кадр также попал экстравагантный педикюр танцовщицы

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фотографию своих натруженных ног после восьмичасового рабочего дня. 

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18 апреля знаменитая балерина выложила в своем Instagram фото, на котором она положила ноги на переднюю панель автомобиля. В кадр попали как оранжевые ногти Волочковой, так и пластыри с зеленкой на мозолях. Чтобы снимок смотрелся лучше, девушка положила рядом с ногами букет роз. 

Анастасия Волочкова рассказала, что она участвовала в съемках на одном из федеральных телеканалов. Половину восьмичасового рабочего дня она провела в пуантах. "Я даже сама поставила свой танец. Но. Мне не жаль этой боли и стертых стоп", - написала танцовщица. 

Интернет-пользователи не смогли прокомментировать эту фотографию, поскольку в начале февраля Волочкова, уставшая от критики в свой адрес, закрыла доступ к своей страничке. Снимок собрал больше 10 тысяч "лайков". 

Ранее сообщалось, что балерина посоветовала уехать из России всем людям, которым не нравятся здешние условия жизни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это результат одной сегодняшней съемки.. На телеканале Россия. Они продолжались 8 часов. Из них я 4 провела в пуантах..���� Я даже сама поставила свой танец. Но. Мне не жаль этой боли и стертых стоп. Когда вы увидите, вам будет интересно в одну из суббот!������������ #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #весна #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #книги

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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