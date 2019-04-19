В институте им. Склифосовского провели тысячи лапароскопических операций

К таким результатам врачам пришлось идти почти 10 лет

В институте Склифосовского в Москве врачи провели уже более двух тысяч лапароскопических операций. Минимальное хирургическое вмешательство и быстрое восстановление пациентов. Это важно для получивших травмы живота после ножевых ранений или ДТП.

Жизнь человека в "скорой" уже разделилась – на до и после. Только что спешил куда-то по делам, планировал свой день, а сейчас окажется в Институте имени Склифосовского, на операционном столе, передает "ТВ Центр".

"Он был участником дорожно-транспортного происшествия, в результате чего получил закрытую травму груди и живота, следствием которой явилось повреждение селезёнки", - рассказал руководитель научного подразделения НИИ им. Склифосовского Пётр Ярцев.

Открытой операции не будет. Вместо неё – всего несколько маленьких разрезов, через которые вводятся крошечные видеокамеры. После чего с помощью специальных инструментов хирург приступает к основной работе.

Минимальная потеря крови, ни тебе огромных швов, ни спаек, ни боли – на месяцы вперед. Лапороскопические операции в плановом режиме – дело обычное. Но чтобы вот так, экстренно, да еще всем, кого привозят сюда с ножевыми ранениями и травмами живота – такого в нашей стране больше нигде нет. В НИИ Склифосовского шли к этому десять лет, разрабатывали алгоритм, обучали врачей. Результат превзошел самые смелые ожидания.

"Оказалось, что у 40 % пострадавших можно вообще обойтись без операции. У них нет серьезных повреждений, требующих дальнейших серьезных хирургических манипуляций. А у 60 % удалось минимизировать операционный доступ", - сообщил директор НИИ им. Склифосовского Сергей Петриков.

Для института имени Склифосовского переход на ежедневное применение лапароскопии – по сути, борьба с хирургической агрессией. Фёдор – самый что ни на есть яркий пример. Он никогда не забудет, как упал и чуть не потерял сознание от боли, как до смерти боялся операционной, как отчаялся увидеть в ближайшие месяцы друзей и однокурсников. А его взяли и через несколько дней выписали.

Ольга Стрельцова, Валерия Дзгоева, Тимур Ахмедов, "ТВ Центр".