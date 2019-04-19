Москвичей ждет "Библионочь"

Библиотеки становятся центрами притяжения москвичей

В эти выходные в городе пройдёт традиционная "Библионочь". Главная тема в этом году - герои книг, а ещё фильмов и спектаклей. Впрочем, в библиотеках уже и так не скучно. Читальные залы стали настоящими центрами притяжения – причём, буквально в шаге от дома. Там тепер- знакомятся не только с книгами, но и друг с другом.

В этой библиотеке мечты уже сбываются. Дети открывают для себя мир литературы, перевоплощаясь в персонажей книг в театральной студии, передает "ТВ Центр".

Не только театр, но и программирование, робототехника, иностранные языки. Современный интерьер, открытые стеллажи, компьютерный зал и зона коворкинга. Здесь всегда много молодёжи - волонтёры помогают сотрудникам. Мария Лозанчич попала сюда как читатель, захотела работать библиотекарем, а спустя три года стала заведующей.

"Есть такое название: не дом, не работа, а какое-то третье место, куда ты идешь, чтобы пообщаться с людьми. Для кого-то это спортзал, для кого-то двор, для кого-то паб, а для кого-то – библиотека", - рассказала она.

Встречи с писателями, дискуссии, мастер-классы – в планах открыть медиашколу для желающих освоить новую профессию. Библиотеки становятся пространством для творчества и развития, но в центре всего - книга.

Библиотека №150 в Братеево меняется с учётом пожеланий самих жителей: здесь появится литературное кафе, зона коворкинга, новая мебель и ремонт. Преображение уже началось - мастер-классы, кружки, английский язык.

В литературной гостиной музицируют, читают стихи, встречаются с писателями. А в зале на 130 мест проходят концерты и спектакли. Теперь, чтобы увидеть постановки столичных трупп, необязательно ехать в центр.

Библиотеки становятся центрами притяжения. Сюда можно прийти всей семьей – кто-то возьмет новую книгу, кто-то пойдёт в компьютерный зал или на мастер-класс, а затем все соберутся смотреть спектакль.

Полина Кастрицкая, Илья Ушаков, Илья Коробейников, "ТВ Центр".