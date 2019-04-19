Водолазы обследуют зоны для купания в Москве

Всего им предстоит проверить 12 городских пляжных зон

Водолазы начали готовить водоёмы к купальному сезону. Первой обследовали Строгинскую пойму. Затем специалисты отправились на пляж в Серебряном бору, передает "ТВ Центр".

Работают спасатели с помощью современного оборудования. Водолазная станция быстрого развертывания снабжает человека кислородом и позволяет ему оставаться под водой несколько часов. А специальная телефонная станция помогает оператору расчёта связываться с сотрудниками, находящимися под водой.