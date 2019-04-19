Спасатели Московского авиацентра провели сложный маневр в воздухе

В рамках учений они убрали с трассы несколько машин

В пятницу в ТиНАО недалеко от деревни Ярцево из кювета вытаскивали сразу несколько разбитых машин. Спасательная операция развернулась серьезная, но никакой катастрофы: это спасатели Московского авиационного центра тренировались растаскивать автомобили, якобы попавшие в ДТП, передает "ТВ Центр".

На место ЧП они прилетели на современном вертолёте. Сначала вытащили из автомобилей пострадавших - заранее подготовленные манекены. А затем прикрепили к побитым легковушкам специальные тросы и с помощью системы гидравлического захвата подняли машины воздух, убрав их с трассы. Выглядело всё, конечно, эффектно. Но сам манёвр очень сложный, и пилотам гражданской авиации показывают высший пилотаж.