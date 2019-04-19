ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Спасатели Московского авиацентра провели сложный маневр в воздухе

15:09
  • пятница
  • 19 апреля 2019

В рамках учений они убрали с трассы несколько машин

В пятницу в ТиНАО недалеко от деревни Ярцево из кювета вытаскивали сразу несколько разбитых машин. Спасательная операция развернулась серьезная, но никакой катастрофы: это спасатели Московского авиационного центра тренировались растаскивать автомобили, якобы попавшие в ДТП, передает "ТВ Центр".

На место ЧП они прилетели на современном вертолёте. Сначала вытащили из автомобилей пострадавших - заранее подготовленные манекены. А затем прикрепили к побитым легковушкам специальные тросы и с помощью системы гидравлического захвата подняли машины воздух, убрав их с трассы. Выглядело всё, конечно, эффектно. Но сам манёвр очень сложный, и пилотам гражданской авиации показывают высший пилотаж.

Главное сегодня
Тренировка спасателей Московского авиационного центра
Тренировка спасателей Московского авиационного центра
Тренировка спасателей Московского авиационного центра
Тренировка спасателей Московского авиационного центра
Тренировка спасателей Московского авиационного центра
Тренировка спасателей Московского авиационного центра
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.