ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Воровка на Mercedes присвоила себе икону во время молитвы

14:28
  • пятница
  • 19 апреля 2019

Преступницу в костюме со стразами попытались остановить прихожане

Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи иконы из церкви Всемилостивого Спаса в селе Вороново в Троицком административном округе Москвы. Под подозрение попала женщина в белом спортивном костюме со стразами.  

В Москве обокрали известного актера
Бандиты на BMW похитили 6 млн рублей у посетителя столичного ресторана
В Москве задержали мужчин, перевозивших в сумке женские кости

Настоятель церкви, иерей Георгий Ермолин рассказал, что подозреваемая, которой на вид можно дать от 35 до 40 лет, пришла к ними впервые. Она молилась, стоя на коленях. 

"Внезапно эта женщина вскочила, схватила со стены икону и бросилась прочь с криками, что эта икона ее и она принадлежит ей", - цитирует иерея "Комсомольская правда". По его словам, женщина прыгнула в Mercedes и уехала в сторону центра Москвы. Прихожане безуспешно пытались ее остановить. 

Полицейские разыскивают злоумышленницу. Им предстоит не только задержать женщину, но и узнать причину ее странного поступка. 

Читайте также:
Новости по теме
Выставка икон
Выставка икон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.