Воровка на Mercedes присвоила себе икону во время молитвы

Преступницу в костюме со стразами попытались остановить прихожане

Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи иконы из церкви Всемилостивого Спаса в селе Вороново в Троицком административном округе Москвы. Под подозрение попала женщина в белом спортивном костюме со стразами.

Настоятель церкви, иерей Георгий Ермолин рассказал, что подозреваемая, которой на вид можно дать от 35 до 40 лет, пришла к ними впервые. Она молилась, стоя на коленях.

"Внезапно эта женщина вскочила, схватила со стены икону и бросилась прочь с криками, что эта икона ее и она принадлежит ей", - цитирует иерея "Комсомольская правда". По его словам, женщина прыгнула в Mercedes и уехала в сторону центра Москвы. Прихожане безуспешно пытались ее остановить.

Полицейские разыскивают злоумышленницу. Им предстоит не только задержать женщину, но и узнать причину ее странного поступка.