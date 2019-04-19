Появилось видео взрыва автомобиля с севшим в него водителем

На воздух машина взлетела из-за кислородных баллонов

Страшный случай произошел в Нижнекамске. Водитель легкового автомобиля сел в машину, как вдруг она взорвалась.

В МВД по Республике Татарстан отметили, что при запуске двигателя взорвались два кислородных баллона. Они были размещены в салоне машины.

Инцидент произошел в пятницу днем на улице Тихая аллея. На место происшествия прибыли пожарные. Они быстро справились с охватившим машину огнем, сообщает "Татар-информ".

Сам водитель остался жив. Как сообщает сайт "Реальное время", он отделался незначительными ожогами. Вероятно, его спасло то, что во время взрыва дверь была открыта, и он выходил из машины.