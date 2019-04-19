Лукашенко пригрозил проклятием за присоединение к России

Президент Белоруссии заявил, что в вопросах суверенитета нет места компромиссам

Выборы президента Белоруссии пройдут в установленные сроки в следующем году, а парламентские необходимо перенести на этот, заявил лидер республики Александр Лукашенко. В пятницу он выступил с ежегодным посланием народу и Национальному собранию, в ходе которого предложил провести выборы в Палату представителей 7 ноября, передает "ТВ Центр".

О том, что организовывать две крупные кампании в один год нецелесообразно, ранее заявляли в ЦИК. Лукашенко с этим согласился. И даже назвал первое голосование экзаменом для всей вертикали власти. Большой блок в послании президента был отведён вопросам экономики. Лукашенко призвал ускорить модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Также он высказался о русском языке в стране, передает "Газета.Ru".

"У нас два государственных языка. Два. Русский и белорусский. Русский, в который мы душу вложили. Люди гибли. Вместе с русскими людьми воевали. Это наше общее достояние. Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык. Если он хочет потерять своё сердце, он потеряет белорусский язык", - заявил Лукашенко.

Лукашенко считает, что в стране выросло новое молодое поколение "первых детей суверенной Беларуси". По его словам, республику невозможно поделить или куда-то включить - таким образом он отверг слухи об интеграции Белоруссии в Россию. "Тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь, будут прокляты нашим белорусским народом. А кто посмеет это сделать силой, получит мощнейший ответ от нашего народа", - рассказал он.