Серьезная болезнь отняла у Нетребко голос

Вместо нее в Берлине споет другая россиянка

Российская оперная певица Анна Нетребко отказалась от концертов в Берлине из-за острого ларингита. Вместо нее на сцену выйдет солистка Венской государственной оперы Аида Гарифуллина.

18 апреля Народная артистка России опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала о своем поражении в битве с сильнейшим вирусом. Прилетев на концерты в столицу Германии, она поняла, что не сможет выступить в Берлинской филармонии. "К сожалению, повышенной сложности репертуар, который я исполняю, не позволяет мне петь с ларингитом... Надеюсь на скорое выздоровление", - написала она.

На сайте Берлинской государственной оперы сообщается, что на концертах вместе с Берлинской государственной капеллой под руководством Даниэля Баренбойма будет петь Аида Гарифуллина, а не Нетребко.

Поклонники Анны Нетребко пожелали ей скорейшего выздоровления и дали несколько советов - как серьезных, так и шутливых. "Как можно меньше говорить и витамины для поднятия иммунитета", "По мне так главное высыпаться", "Лично мне в таких случаях иммуномодуляторы, противовирусные помогают", "Да это лучший вариант, стакан водки цибулей закусить", - написали интернет-пользователи.

Отметим, что 47-летняя Анна Нетребко живет в Вене и Нью-Йорке. Ее гастрольный график расписан на годы вперед.