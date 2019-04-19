Веселье на суде Кокорина и Мамаева: участники процесса обменялись шутками

В столице проходит восьмое заседание по этому делу

Очередное заседание Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева началось в Москве в пятницу. При этом градус веселья только повышается.

Участники процесса уже обмениваются шутками. Так произошло после приглашения пристава для адвокатов: "Защитники, заходите в зал". Тут из толпы кто-то ответил: "А полузащитники уже в зале!". Об этом сообщает MK.RU.

Так началось восьмое заседание Пресненского суда по этому делу. 17 апреля там допросили двух потерпевших. Это были глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Чиновник Минпромторга рассказал, что 8 октября он зашел в "Кофеманию", сел за стол и увидел, что напротив сидит шумная компания примерно из 10 человек. Они находились в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент компания начала оскорблять его по расовому признаку, называя его китайцем и употребляя нецензурные выражения. Чиновник попытался утихомирить их в корректной форме. После этого к нему подошли Александр и Кирилл Кокорины. В итоге футболист "Зенита" взял стул и прицелился в голову чиновнику. Пострадавший успел подставить руку. Удар пришёлся "как по руке, так и по голове".

После этого к столику подошел коллега чиновника Сергей Гайсин. Пак рассказал, что один из товарищей футболистов Александр Протасовицкий "схватил его за шею и пытался его придушить". Сам Гайсин поведал, что Пака по лицу ударил Кокорин. После этого пострадал уже сам Гайсин. Его полураскрытой ладонью ударил Павел Мамаев.

Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и их товарища – детского тренера Александра Протасовицкого - обвиняют в нападении на трех человек 8 октября. Сначала от их действий пострадал водитель одной из ведущих Первого канала Виталий Соловчук. После этого в кафе произошла потасовка с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным.

Фигуранты дела находятся в СИЗО около полугода. Им продлили срок содержания под стражей до 25 сентября. Ранее в апреле Мамаев и Кокорин частично признали свою вину.

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