Жена Зеленского высказалась о Марине Порошенко: как ей вообще живется

Она хочет узнать, каково это - быть первой леди

Жена президента Украины Петра Порошенко заинтересовала супругу оппонента украинского лидера Владимира Зеленского - Елену. По ее словам, она бы с удовольствием пообщалась с этой женщиной.

"Мне интересно, какая она личность, как смотрит на всю сложившуюся ситуацию, как ей вообще живется. Думаю, она могла бы поделиться каким-то опытом", - подчеркнула Елена Зеленская в беседе с изданием "Сегодня".

По ее словам, она старается вообще не думать о том, как себя вести и что носить, если сама станет первой леди, сообщает РИА Новости. При этом она отметила, что размышление на такие темы может быть не очень этичным. Также Зеленская подчеркнула, что ей было бы интересно познакомиться с любой первой леди мира.

Ранее она рассказала, что ее супруг экстерном проходит "курс молодого бойца" перед дебатами с действующим президентом Украины. Также она подчеркнула, что сыграть злую шутку с Зеленским может его неопытность в политике.

Самого Порошенко она назвала очень опытным оратором. По ее мнению, в споре с ним любой рискует впасть в ступор или не подобрать нужное слово.

Дебаты Зеленского и Порошенко пройдут вечером 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Ожидается, что зрителями станут около 60 тысяч человек.

Второй тур выборов президента на Украине состоится 21 апреля. По данным опросов, за Зеленского готовы проголосовать 60-70% украинцев, в то время как за Петра Порошенко — только 25%.

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