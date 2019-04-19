Кремль отказался от сделки с новым президентом Украины

Москва придерживается другого сценария в случае смены власти в Киеве

В Москве прокомментировали идею председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, который ранее посоветовал кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому пойти на сделку с российскими властями.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле ждут от нового президента Украины не заключения сделок, а выстраивания взаимовыгодных отношений. "Никакие сделки не нужны", - отрезал он. Говоря об урегулировании ситуации в Донбассе, Песков напомнил о Минских соглашениях, передает URA.RU.

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" уверен, что в течение нескольких месяцев после победы на выборах Зеленский сможет восстановить контроль над Донбассом, получить дешевый газ и российские инвестиции, если пойдет на сделку с Москвой. При этом он отметил, что для этого не обязательно "снова целоваться или обниматься" с Россией.

На Украине 21 апреля состоится второй тур выборов президента. По данным социологических опросов, у Зеленского шансов на победу гораздо больше, чем у действующего главы страны Петра Порошенко. Вечером в пятницу на стадионе "Олимпийский" в Киеве пройдут дебаты кандидатов. Подробнее о том, как Украина готовится к главному политическому шоу, смотрите в репортаже "ТВ Центра" по ссылке.

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