Депутата Рады облили фекалиями (видео)

Нардеп не видит ничего страшного в этом инциденте

В Одессе группа агрессивно настроенных людей облила фекалиями депутата Верховной рады Мустафу Найема. Этого им показалось мало и в парламентария также полетели фаллоимитаторы. Все это сопровождалось нецензурной бранью со стороны нападающих. Инцидент произошел, когда Найем и другие члены делегации входили в Летний театр.

Через некоторое время злоумышленников удалось задержать. Об их личностях пока ничего не сообщается. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", передает "Газета.Ru".

Как заявил сам Найем, его таким не испугаешь. "Это четкий индикатор того, что мы на правильном пути", — сказал он.

Ранее ряд украинских политиков, в том числе депутат Мустафа Найем, раскритиковали билборды Петра Порошенко. В октябре прошлого года Николаеве неизвестные облили фекалиями трех депутатов горсовета.