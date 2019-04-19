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Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана увековечат в бронзе

15:57
  • пятница
  • 19 апреля 2019

Барельеф с его лицом появится в здании городской администрации

В здании мэрии Екатеринбурга появятся барельефы бывших руководителей города Евгения Ройзмана и Александра Якобы. Их отольют в бронзе и повесят в коридоре, который ведет к кабинету главы Екатеринбурга.

Как пишет URA.RU, в этом коридоре в стенные ниши вмонтированы изображения руководителей города еще с царских времен. Сейчас там вывешен 31 барельеф, при этом свободные места еще остались. Сама галерея появилась только в 1996 году.

Весит один барельеф около 4,5 кг. Диаметр составляет около полуметра.

Евгений Ройзман был мэром Екатеринбурга с 2013 по 2018 годы.

 

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