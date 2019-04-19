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В смерти Цывиной нашли роковой знак

15:50
  • пятница
  • 19 апреля 2019

Актриса придавала цифрам большое значение

Актриса Ирина Цывина, которая скончалась в ночь на 18 апреля от кардиомиопатии, верила в магию чисел и знаки судьбы. 

Какой запомнится актриса Ирина Цывина
Актриса Цывина умерла после пышного застолья
Ирина Цывина умерла при загадочных обстоятельствах

Как рассказали друзья и знакомые Цывиной, она считала судьбоносным число 18. Дело в том, что могила ее мужа Евгения Естигнеева находится на участке 18, а сама актриса до самой своей смерти жила в квартире 18. "Цывину преследовал злой рок", - пишет "СтарХит", лишний раз напоминая, что женщина умерла 18 числа.

Между тем нумеролог и психоаналитик Клара Кузденбаева, которая работала с Ириной Цывиной, сказала, что артистка страдала от депрессии и проблем со здоровьем, а искать в ее смерти мистический след - это бредовая затея. 

Как ранее сообщалось, у Цывиной возникли проблемы с алкоголем после того, как ее бросил возлюбленный. Женщина отрицала, что у нее есть пагубная привычка, но врачи видели на ее лице признаки тяжелой болезни. "Здесь налицо заболевание, - говорил врач-нарколог Виктор Шмидт, который оказывал актрисе помощь. - Оно длится уже очень давно. Просто в начале, скорее всего, какие-то кратковременные эпизоды скрывались. Ну это как обычно, особенно если лицо публичное". 

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