Почему скрыли подробности первой встречи Путина и Ким Чен Ына

Причину назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Российская сторона отказалась раскрывать точную дату и место встречи президента Владимира Путина с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Точно известно лишь, что переговоры пройдут в России во второй половине апреля.

Накануне Кремль официально объявил о визите главы КНДР в Россию по приглашению Путина. Ранее слухи о подготовке первой встречи лидеров не раз появлялись в СМИ с октября 2018 года. Как пишут южнокорейские СМИ со ссылкой на свои источники, переговоры Путина и Ким Чен Ына состоятся во Владивостоке. Другие издания уверяют, что они пройдут в Москве.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что точная дата, место и другие подробности скрываются из соображений безопасности. Он пообещал своевременно проинформировать журналистов о мероприятии, передает URA.RU.

Несмотря на это, известно, что главный вопрос в повестке встречи лидеров - это ядерное разоружение. Кроме того, президенты обсудят двусторонние отношения. "Речь идет о переговорах соседних государств, которые имеют общую границу", - сообщил Песков.

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