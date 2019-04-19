ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин открыл флагманский центр занятости "Моя работа"

16:20
  • пятница
  • 19 апреля 2019

Службы занятости населения Москвы будет значительно улучшена

Сергей Собянин в пятницу открыл первый флагманский центр занятости населения Москвы "Моя работа". Он расположился на улице Щепкина. Там же мэр столицы провел круглый стол, посвященный вопросам трудоустройства горожан.

Собянин отметил, что в Москве — огромный рынок труда, миллионы жителей города, Подмосковья и соседних регионов находят здесь более квалифицированную и оплачиваемую работы. Тем не менее, есть и те, кто не может трудоустроиться. Сейчас зарегистрированная безработица находится на уровне "нескольких десятков тысяч человек".

"В процентном соотношении это немного. Но вы можете себе это представить - десятки тысяч человек, которые не могут найти работу. И государство должно оплатить пособие по безработице, и помочь им найти для себя достойную интересную работу, которая соответствует их претензиям, их требованиям, их желаниям. Сделать это порой очень непросто", - сказал Собянин.

Раньше с поиском работы помогала служба занятости. Качество ее работы не всегда устраивало москвичей.

"Необходимо предоставить им хорошие качественные помещения. В основном из полуподвальных помещений и жилых домов мы переселим эти службы в привычные для москвичей здания многофункциональных центров, офисы "Мои документы", - отметил Собянин, добавив, что важно избавить службу занятости города от бюрократии: от сбора лишних бумаг, формального подхода к людям.

Новости по теме
МФЦ "Мои документы"
МФЦ "Мои документы"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.