Собянин открыл флагманский центр занятости "Моя работа"

Службы занятости населения Москвы будет значительно улучшена

Сергей Собянин в пятницу открыл первый флагманский центр занятости населения Москвы "Моя работа". Он расположился на улице Щепкина. Там же мэр столицы провел круглый стол, посвященный вопросам трудоустройства горожан.

Собянин отметил, что в Москве — огромный рынок труда, миллионы жителей города, Подмосковья и соседних регионов находят здесь более квалифицированную и оплачиваемую работы. Тем не менее, есть и те, кто не может трудоустроиться. Сейчас зарегистрированная безработица находится на уровне "нескольких десятков тысяч человек".

"В процентном соотношении это немного. Но вы можете себе это представить - десятки тысяч человек, которые не могут найти работу. И государство должно оплатить пособие по безработице, и помочь им найти для себя достойную интересную работу, которая соответствует их претензиям, их требованиям, их желаниям. Сделать это порой очень непросто", - сказал Собянин.

Раньше с поиском работы помогала служба занятости. Качество ее работы не всегда устраивало москвичей.

"Необходимо предоставить им хорошие качественные помещения. В основном из полуподвальных помещений и жилых домов мы переселим эти службы в привычные для москвичей здания многофункциональных центров, офисы "Мои документы", - отметил Собянин, добавив, что важно избавить службу занятости города от бюрократии: от сбора лишних бумаг, формального подхода к людям.