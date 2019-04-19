Малышева сделала заявление о тайне смерти Началовой

Телеведущая показала уникальное видео с певицей

Телеведущая Елена Малышева отреагировала на слухи о причинах смерти Юлии Началовой. Темой нового выпуска передачи "Жить здорово!" стала подагра. Ведущая вспомнила, как год назад в студию приходил певица. Юлия Началова тогда откровенно рассказала о своем недуге.

"Боль такая, что я даже не могу описать. Мне кажется, даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим", - призналась на телевидении артистка. Фрагмент передачи с Началовой показали в нынешнем выпуске.

После видео Малышева прокомментировала информацию о смерти Началовой, пишут "Дни.ру". По словам телеведущей, подагру, которая изуродовала руки артистки, могли спровоцировать резкое похудение и анорексия, от которой артистка страдала в молодом возрасте.

"Причины ухода Юлии из жизни навсегда останутся в разряде врачебной тайны. Как врачи мы не видим смысла обсуждать это со всеми. Прежде всего, потому, что это касается только Юли, только ее семьи. А по-человечески, это уже никого не вернет", - заключила Малышева.

Певица Юлия Началова умерла 16 марта. Она ушла молодой - артистке было всего 38 лет. В больницу Началова попала с абсцессом на ноге. Сообщалось, что певица натерла конечность, но не придала этому значения.

В результате врачи не смогли спасти артистку – из-за заражения крови у нее остановилось сердце. СМИ писали, что Началовой ампутировали ногу, однако эта информация не подтвердилась.

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