ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Малышева сделала заявление о тайне смерти Началовой

17:21
  • пятница
  • 19 апреля 2019

Телеведущая показала уникальное видео с певицей

Телеведущая Елена Малышева отреагировала на слухи о причинах смерти Юлии Началовой. Темой нового выпуска передачи "Жить здорово!" стала подагра. Ведущая вспомнила, как год назад в студию приходил певица. Юлия Началова тогда откровенно рассказала о своем недуге.

Жена-красавица Евгения Алдонина. 10 фото из жизни Ольги
Эксперт: Покойная Началова стала наркотиком для россиян
Ангел Юля. Вся жизнь Началовой в девяти фото

"Боль такая, что я даже не могу описать. Мне кажется, даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим", - призналась на телевидении артистка. Фрагмент передачи с Началовой показали в нынешнем выпуске.

После видео Малышева прокомментировала информацию о смерти Началовой, пишут "Дни.ру". По словам телеведущей, подагру, которая изуродовала руки артистки, могли спровоцировать резкое похудение и анорексия, от которой артистка страдала в молодом возрасте.

 

"Причины ухода Юлии из жизни навсегда останутся в разряде врачебной тайны. Как врачи мы не видим смысла обсуждать это со всеми. Прежде всего, потому, что это касается только Юли, только ее семьи. А по-человечески, это уже никого не вернет", - заключила Малышева.

Певица Юлия Началова умерла 16 марта. Она ушла молодой - артистке было всего 38 лет. В больницу Началова попала с абсцессом на ноге. Сообщалось, что певица натерла конечность, но не придала этому значения.

В результате врачи не смогли спасти артистку – из-за заражения крови у нее остановилось сердце. СМИ писали, что Началовой ампутировали ногу, однако эта информация не подтвердилась.

О том, как живет дочь Началовой Вера, смотрите в нашем канале Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Юлия Началова
Юлия Началова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.