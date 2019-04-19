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Порошенко в нелепом виде явился на майдан (видео)

16:50
  • пятница
  • 19 апреля 2019

Он рассказал, как ему удастся победить на выборах

Президент Украины Петр Порошенко собрал несколько тысяч своих сторонников на площади Независимости в центре Киева. Пытаясь придать себе неофициальный вид, политик попал впросак с костюмом и рубашкой. 

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19 апреля на сцене перед участниками митинга в поддержку Порошенко выступили не только известные политики, но и музыканты. "Нам для победы нужен порох, вазелин нужен для капитуляции", - раззадоривали толпу выступающие. Митингующие размахивали украинскими флагами и кричали "слава Украине". 

Кульминационным моментам этого мероприятия стало выступление Петра Порошенко. Когда украинский лидер вышел на сцену, в глаза бросился его нелепый вид. Рубашка президента была настолько мятой, что казалось, будто он проспал в ней всю ночь. Ее воротник постоянно топорщился, а манжет чересчур сильно выступал из-под правого рукава пиджака. По всей видимости, глава страны выбрал такой стиль, чтобы подчеркнуть свою близость к народу и неформальность мероприятия. 

Порошенко заявил, что президентские выборы на Украине, второй тур которых состоится 21 апреля, покажет, "продолжит ли наша страна свой путь к ЕС и НАТО или снова все будет спущено на тормозах". 

Он также намекнул на то, что Владимир Зеленский пользуется поддержкой России. "Очень настораживают слова поддержки в адрес Зеленского, которые сейчас часто звучат из Москвы, как от эмигрантов - Азарова и прочих, так и от Жириновского, Зюганова и с телеканалов", - цитирует политика ТАСС

Порошенко призвал собравшихся убедить как минимум трех сторонников Зеленского прийти на избирательный участок и проголосовать за действующего президента. "Этого будет вполне достаточно для нашей победы", - объявил глава Украины. 

Ранее сообщалось, что Кремль отказался заключать какие-либо сделки с кандидатом в президенты Украины Зеленским, который, судя по соцопросам, лидирует в гонке за главный пост в стране. По словам пресс-секретаря российского президента, Москва хочет лишь одного - выстроить с Украиной взаимовыгодные отношения.  

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