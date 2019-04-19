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"Я уже навластвовался": Лукашенко заговорил о Белоруссии после себя

16:47
  • пятница
  • 19 апреля 2019

Он пообещал не менять конституцию "под себя"

Александр Лукашенко заговорил об изменении конституции Белоруссии. По его словам, к этой работе будет привлечен широкий круг экспертов.

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Лукашенко признался, что Белоруссии не нужна больше такая сильная президентская власть, какая есть сейчас. Будущий глава государства должен исполнять свои обязанности, а не "мотаться по полям и фермам". В связи с этим необходимо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти.

"Мне часто задают вопрос: хотел ли бы я оставить существующую конституцию своему преемнику. Я честно говорил: "Нет, я бы не хотел". <…> Это не значит, что мы будем предпринимать какую-то попытку создать такую систему, что Лукашенко вроде ушел и не ушел. Такого не будет, я точно говорю. Я думаю о будущем страны, а не о своей личной власти. Я уже навластвовался ", - заявил белорусский лидер.

Эксперты уже приступили к проработке возможных изменений конституции, пишет РИА Новости. Затем к обсуждению подключат общественные организации и партии. Тем не менее, пока публично говорить об изменениях Основного закона рано, заметил Лукашенко, поскольку не выработана даже концепция.

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