Аязу Гулиеву запретили садиться за руль на 4 месяца

Проезд на красный свет и драка с американцем дорого обошлись футболисту

Мировой судебный участок №409 лишил водительских прав полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева, который избил американца во время дорожного конфликта.

19 апреля пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина сообщила агентству "Москва", что футболиста лишили прав на четыре месяца за то, что он проехал на красный сигнал светофора.

Ранее сообщалось, что Аяз Гулиев извинился за драку с пешеходом, а "Спартак" применил в отношении него дисциплинарные санкции. В клубе отказались говорить о том, как именно наказали спортсмена, но СМИ сообщили, что Гулиева оштрафовали на пять миллионов рублей и отстранили от игр за основной состав команды.

Напомним, 10 апреля Аяз Гулиев за рулем своего Mercedes проехал на красный сигнал светофора и задел на пешеходном переходе 29-летнего филолога из США. Это произошло на улице Краснопрудная в Москве. Игрок "Спартака" вышел из машины и избил иностранца. Когда на место происшествия прибыли полицейские, он раскаялся в содеянном.