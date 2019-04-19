ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Компьютер обвинили в уничтожении Нотр-Дама

17:46
  • пятница
  • 19 апреля 2019

Настоятель собора надеется узнать всю правду через пару месяцев

Настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове допустил, что пожар на крыше здания мог вспыхнуть из-за некоего сбоя в компьютерной программе. Что именно это за сбой, он не уточнил. 

"У меня было видение": финалист "Битвы экстрасенсов" знает, кто уничтожил Нотр-Дам
"Со слезами на глазах": Путин рассказал о реакции на пожар в Нотр-Даме
Нотр-Дам начал ходить ходуном

"Возможно, мы узнаем, что произошло [в соборе перед пожаром] через два-три месяца", - сказал Патрик Шове 19 апреля на встрече с бизнесменами, передает "Интерфакс". По его словам, следователи пока не могут подобраться к нефу собора, поскольку это может быть опасно для их жизни. 

Ранее сообщалось, что следствие рассматривает версию короткого замыкания в качестве приоритетной, однако другие версии не исключаются.  

Напомним, огонь охватил Нотр-Дам 15 апреля. Здание лишилось шпиля, крыши и внутреннего убранства. В результате ЧП пострадали три человека. Власти Франции пообещали восстановить памятник архитектуры за пять лет.

Читайте также:
Новости по теме
Полиция Парижа возле собора Парижской Богоматери
Полиция Парижа возле собора Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожарные возле собора Парижской Богоматери
Пожарные возле собора Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.