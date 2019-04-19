Компьютер обвинили в уничтожении Нотр-Дама

Настоятель собора надеется узнать всю правду через пару месяцев

Настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове допустил, что пожар на крыше здания мог вспыхнуть из-за некоего сбоя в компьютерной программе. Что именно это за сбой, он не уточнил.

"Возможно, мы узнаем, что произошло [в соборе перед пожаром] через два-три месяца", - сказал Патрик Шове 19 апреля на встрече с бизнесменами, передает "Интерфакс". По его словам, следователи пока не могут подобраться к нефу собора, поскольку это может быть опасно для их жизни.

Ранее сообщалось, что следствие рассматривает версию короткого замыкания в качестве приоритетной, однако другие версии не исключаются.

Напомним, огонь охватил Нотр-Дам 15 апреля. Здание лишилось шпиля, крыши и внутреннего убранства. В результате ЧП пострадали три человека. Власти Франции пообещали восстановить памятник архитектуры за пять лет.