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"Страшно было": злостный уклонист Зеленский сбежал с дебатов

18:30
  • пятница
  • 19 апреля 2019

Петр Порошенко обвинил своего оппонента в дезертирстве

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его оппонент на выборах Владимир Зеленский "всю избирательную кампанию прятался". Он обвинил кандидата в "уклонении от дебатов, как от армии". Речь идет о выступлении Порошенко 14 апреля на стадионе без участия Зеленского, кандидаты тогда не смогли договориться о дате дебатов.

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Тем временем в "Олимпийском" в 19:00 начнутся настоящие дебаты Порошенко и Зеленского. ТВЦ.RU ведет онлайн-трансляцию главного политического шоу на Украине.

"От дебатов он уклонялся, как когда-то уклонялся от армии. Он проигнорировал в 2014 году во время мобилизации четыре повестки от военкомата" - сказал Порошенко на митинге своих сторонников, который состоялся перед дебатами.

Президент сомневается, что Зеленский сможет руководить страной в случае победы на выборах 21 апреля. "Если моему оппоненту страшно было выйти на дебаты с Порошенко, то откуда возьмутся силы, смелость и мужество иметь дело с (президентом России Владимиром) Путиным?" - заявил "шоколадный король" (цитата по РИА Новости).

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