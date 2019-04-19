Волочкова вызвала Собчак на дуэль и пригрозила шпагатом

Конфликт между телеведущей и балериной продолжает набирать обороты

Балерина Анастасия Волочкова вызвала телеведущую Ксению Собчак на словесную дуэль. Она пригласила ее вместе с ней выступить на телевидении, чтобы разобраться в недавнем конфликте.

В начале апреля Волочкова согласилась дать Собчак интервью в своем доме. Это выпуск стал самым популярным видео на канале телеведущей в YouTube: звезды общались, шутили и парились в бане.

Балерина уже после публикации интервью заявила, что Собчак оскорбила ее, а также установила в доме скрытые камеры. Позиция Собчак – Волочкова знала о действиях съемочной команды.

"Вы в очередной раз попытались опозорить и оболгать меня в интернете. Вы думали, я стерплю, но нет. Я вызываю вас на дуэль. Моим оружием будет правда и, конечно же, мой шпагат", - заявила балерина в Instagram.

В свою очередь, Собчак уже согласилась на дуэль с соперницей. По словам телеведущей, ей нечего скрывать, поэтому из этой битвы она обязательно выйдет победительницей.