Суд определился с мерой пресечения для владельца банка "Югра"

Алексей Хотин подозревается в растрате 7,5 миллиарда рублей

Басманный суд Москвы отправил бывшего владельца банка "Югра" Алексея Хотина под домашний арест до 18 июня по делу о растрате 7,5 миллиарда рублей.

Судья Евгения Николаева пришла к выводу, что Хотин может скрыться, находясь на свободе, и повлиять на свидетелей, передает ТАСС. Хотину запрещено выходить из квартиры на улице Полянке в центре Москвы с 22:00 до 06:00 часов, пользоваться интернетом и телефоном, за исключением вызовов скорой помощи и спецслужб, а также общения с адвокатом.

В 2017 году ЦБ отозвал у "Югры" лицензию и ввел в банке временную администрацию. В 2018 году "Югру" признали банкротом. "Дыра" в капитале составила 143 миллиарда рублей.