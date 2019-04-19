Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко

Президент в ответ обозвал своего оппонента на выборах "мешком"

В эти минуты на стадионе "Олимпийский" в Киеве проходят дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Поле изначально разделили на две части - фан-зоны для сторонников каждого из кандидатов и установили две сцены. Сектор, где собрались сторонники действующего президента, заполнен практически полностью, поддерживающих за Зеленского - значительно меньше.

В самом начале мероприятия Петр Порошенко отступил от сценария, ушел от своих сторонников и присоединился к оппоненту на его сцене. Согласно жеребьевке, Владимир Зеленский начал дебаты первым, передает ТВЦ.RU. Он заявил, что является результатом ошибок Порошенко.

Также Зеленский обвинил противника в двуличии. По мнению лидера первого тура голосования, есть два Порошенко - финансист и специалист. Второй появляется только тогда, когда гаснут камеры. Первый - существует всегда и работает только на обогащение себя и своего окружения.

"Я никогда не думал, что я, обычный мальчик из Кривого Рога, буду бороться за кресло президента против человека, которого мы выбрали президентом Украины в 2014 году. Самое интересное, что я тогда голосовал за Порошенко, но я сделал ошибку, мы сделали ошибку. А мы могли тогда представить, что жить по-новому - это значит выживать? Мы тогда не могли этого знать. Могли ли мы тогда знать, что его обогащение станет лишь обогащением его окружения?" – сказал в начале своей речи Зеленский.

"Наконец-то мы смогли собраться на дебаты через три недели! Пока мы ждали, когда команда моего оппонента отважится появиться перед украинским народом. Важно, что мы имеем дело с позицией, когда пан Владимир прячется от журналистов, прячется от оппонента, а главное, когда прячется от украинского народа. Потому что право украинского народа в конце концов знать кандидата в президенты воюющей страны? И собирается делать он, а не его члены штаба, советники? Мы так этого и не узнали! Для украинского народа самое главное - знать будущее, а не обливать друг друга грязью", - заявил Порошенко.

Порошенко в ходе дебатов также назвал своего оппонента "мешком". По его словам, Зеленский - "слабый кандидат". "Вы называли себя котом в мешке. Вы не кот в мешке, вы - мешок, - указал действующий президент.

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