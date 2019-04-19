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Собянин поручил улучшить работу службы занятости населения

20:03
  • пятница
  • 19 апреля 2019

Мэр Москвы открыл первый флагманский центр занятости "Моя работа"

Столичная служба занятости переходит на новый формат работы. В настоящее время более 40 территориальных отделов уже переехали в офисы "Мои документы". В пятницу на Щепкинской улице мэр Москвы открыл  флагманский центр для соискателей "Моя работа". В сутки за услугами по трудоустройству сюда смогут обращаться порядка 200 человек.

Личному общению консультанта и соискателя теперь уделяется больше времени и внимания. А вот заполнение документов и подписание бумаг, наоборот, стало проще. Время на эти процедуры в новых центрах занятости, сократилось с 50 минут до получаса.

"Все предыдущие годы этим занималась служба занятости. Но, к сожалению, качество работы этой службы не всегда устраивало москвичей. Получали много жалоб на работу этой службы. И решили всерьёз заняться улучшением качества работ. Во-первых, необходимо им предоставить хорошие качественные помещения. В основном, из полуподвальных помещений и помещений в жилых домах  мы переселяем эту службу в привычные для москвичей здания многофункциональных центров МФЦ, офисы "Мои документы", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

С начала 2019 года в офисы "Мои документы" переехали уже 43 отдела трудоустройства, передает "ТВ Центр". Прием граждан там ведут около полутысячи специалистов, прошедших дополнительную подготовку. Как результат, число обращений в новые офисы выросло в десять раз. Кроме того, сегодня на улице Щепкина начал работу первый из четырех флагманских центров – с расширенным комплексом услуг для соискателей.

Флагманский центр "Моя работа" разделен на несколько тематических зон. Каждая предназначена для решения конкретной задачи. В одном помещении проходят карьерные консультации, в другом - профориентация, в третьем - тренинги. В отдельных кабинетах соискатели могут пообщаться с потенциальными работодателями и пройти собеседование.

А еще – психологическая помощь для тех, кто недавно потерял работу и испытывает стресс. Консультанты помогают вернуть мотивацию для переобучения, подобрать подходящий рабочий график. 53-летняя Лилия Колосова еще недавно работала санитаркой в поликлинике, но из-за семейных сложностей вынуждена была уволиться. Повторный поиск работы на коммерческих сайтах успехом не увенчался. После обращения в городскую службу занятости Лилия помогает проверять международные посылки.

"Я пришла, мне сразу предложили почту. Вообще никаких задержек. И даже медкомиссию проходили бесплатно, "Почта России" сама все оплачивает", - сказала оператор АСЦ ФГУП "Почта России" Лилия Колосова.

В новом  центре немало студентов, которые ищут работу и, возможно, впервые в жизни составляют резюме. В процессе обучения поучаствовал и мэр Москвы.

В прошлом году службой занятости в Москве были трудоустроены больше 51 тысячи граждан. По данным Международной организации труда, Москва занимает первое место среди российских регионов с самым низким уровнем безработицы – 1,2%.

"Нам ничего не нужно кроме того, как дать возможность человеку как можно быстрее устроиться на работу и получить самую лучшую на рынке работу, которую можно получить. Подготовить его, дать дополнительный объем образования. Переподготовить его. В городе у нас для этого всё есть", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Также в столице планируется открыть флагманский центр "Моя карьера". Его задача - помочь в трудоустройстве людям старшего возраста, женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и людям с ограниченными возможностями.

Егор Киселёв, Александр Ивановский, Валерий Белинский и Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".

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