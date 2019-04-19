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В Челябинске подвели первые итоги мусорной реформы

20:45
  • пятница
  • 19 апреля 2019

Врио региона Алексей Текслер рассказал, как будут улучшать экологию на Урале

В Челябинске прошёл первый экологический форум партии "Единая Россия" – "Чистая страна". В нем приняли  участие около 600 человек - это руководители партийных проектов и депутаты, волонтеры и экологи, а также общественники. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Главная тема заседания - подведение первых итогов так называемой мусорной реформы. Во многих регионах уже строятся мусороперерабатывающие площадки и закрываются старые полигоны для отходов. Участники форума решили передать правительству несколько важных инициатив. В частности, они предлагают рассчитывать тарифы на услуги для населения, исходя не из площади квартиры или дома, а  по числу проживающих в них.  Для льготных категорий граждан, по их мнению, необходимо ввести субсидии. Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер рассказал о том, как будут улучшать экологию на Урале.

"Нужны новые решения по техническому перевооружению предприятий , цель которых  - снижение выбросов. Речь идёт о внедрении наилучших доступных технологий и на неординарные решения. В частности, мы сейчас активно рассматриваем предложение о том, чтобы ТЭЦ-2, которая работает в городе  - отказаться от сжигания угля и перейти на использование газа. Также серьёзная перспектива - это транспорт, перевод на экологически чистый вид транспорта в наших крупных городах", - сказал он.

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