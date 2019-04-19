"Вопрос закрыт": Лукашенко о положении русского языка в Белоруссии

Президент Белоруссии сравнил отказ от одного из госязыков с потерей разума

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил перенести парламентские выборы в стране на 2019 год, чтобы они не совпадали по времени с президентскими. Об этом Лукашенко заявил, выступая в пятницу с посланием к белорусскому народу и парламенту страны. Президент также сделал немало интересных заявлений по вопросам внутренней политики и о своём видении будущего республики.

Само послание Александра Лукашенко народу Белоруссии и парламенту длилось почти два часа, плюс ответы на вопросы. Традиционно речь белорусского лидера изобилует яркими эпитетами и - хоть и неоднозначными и спорными, но от того еще более интересными - заявлениями.

Так, например, Лукашенко потребовал от своих министров для улучшения демографической ситуации в стране стать многодетными. На его высказывания всегда весьма живо реагируют пользователи как белорусского, так и российского сегмента интернета. Выступление этого, бесспорно, яркого оратора состоялось в преддверие главного шоу сегодняшнего информационного дня: словесной дуэли кандидатов в президенты Украины. В интернете тут же посыпались шутки: получается, Лукашенко выступил на разогреве у Зеленского и Порошенко. А если серьезно, то Петру Алексеевичу для повышения собственных рейтингов стоило бы многому поучиться у Александра Григорьевича. Например, отношению к русскоязычному населению страны.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Лилии Акиньшиной.