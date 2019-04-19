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Для развития нацпроектов в России привлекли зарубежных инвесторов

20:19
  • пятница
  • 19 апреля 2019

Подробности раскрыл глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Инвесторы из Европы и Азии готовы вкладывать в национальные проекты в России. В пятницу об этом заявил на встрече с Дмитрием Медведевым глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает "ТВ Центр".

Он рассказал об уже реализуемых проектах в различных сферах. Так, в рамках программы "Цифровая экономика" РФПИ вместе с компанией "Транснефть Телеком" реализует проект цифрового кабеля - моста между Японией и Европой, проходящего через Россию.

Идет работа и в рамках проекта "Экология" - фонд  вместе с "Ростехом" и турецкими партнерами  - инвестирует в мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы. А в рамках проекта "Здравоохранение" создается сеть клиник "Мать и дитя", а также сеть онкологических центров.

В свою очередь, Дмитрий Медведев подчеркнул, что фонд должен продолжить работу по привлечению потенциальных инвесторов в реализацию национальных проектов.

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