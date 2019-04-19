Олимпийский котел Порошенко: итоги дебатов с Зеленским

Действующий президент повернулся спиной к украинцам

"Я — не ваш оппонент, я — ваш приговор". Владимир Зеленский и Петр Порошенко встретились в прямом эфире на первых в истории Украины дебатах на стадионе. Чуть более чем за сутки до второго тура голосования кандидаты в президенты страны обменялись страстными речами и прямыми обвинениями.

Без десяти семь оба лидера с семьями уже на своих сценах, установленных по обе стороны футбольного поля НСК "Олимпийский". Улыбаются, машут сторонникам, исполняют украинский гимн, фактически означающий начало этих исторических дебатов.

Затем следует жеребьевка. Зеленскому выпадает право начать первым. Но пока ведущий объявляет регламент, Порошенко делает неожиданный ход, отправляется к конкуренту. Хотя дискутировать они должны были, находясь на разных сценах. И это было условие действующего президента. Оттого его конкурент вполне резонно подмечает:"Может не нужно было две сцены ставить"?

В этот момент всем понятно: Порошенко хочет показать, что он сильный кандидат и не боится играть на поле конкурента. Потому как у сцены Зеленского собрались исключительно его сторонники.

Далее начинается самое интересное. Первым выступает Владимир Зеленский, заявляя, что в 2014 году он тоже голосовал за Порошенко, надеясь, что тот реально сможет закончить войну, изменить страну, которая теперь, как и Зеленский, разочаровалась в действующем президенте, явно не рассчитывая, что при Порошенко станет только хуже.

"Разве мы могли мы знать тогда, что ваше "жить по-новому", станет для нас "выживать"? Могли мы знать, что ваше "я закончу войну за два года" станет для нас Иловайском и Дебальцево? Могли ли мы знать, что его увеличение богатства людей, станет увеличением богатства его людей. Могли ли мы тогда знать, что после революции достоинства будут нами править недостойные люди. Мы с вами голосовали за одного Порошенко, а получили другого", - заявил Зеленский.

Этот другой не только не прекратил кровопролитие на юго-востоке Украины, а еще и зарабатывал на этом. Коррупция при нем достигла колоссальных масштабов. Народ в разы обеднел, резюмировал Зеленский, одновременно объясняя и свою популярность у народа.

"Потому господин Порошенко, я думаю, я — не политик, я — просто человек, который пришел сломать эту систему. Я — результат ваших действий и обещаний", - заявил шоумен.

То, что будет в ответ говорить Порошенко, пытаясь унизить своего соперника, предугадать было не трудно. Собственно вся его предвыборная кампания во втором туре строилась на черном пиаре. Зеленского обливали грязью. Обвиняли в наркомании. В связях с Коломойским и Кремлем. Ну, и разумеется, в некомпетентности. С этого Порошенко и начал.

"Мы стоит сегодня перед вызовами, которые требуют от президента мужества и международного опыта. Как кандидат в президенты собирается выполнять функции верховного главнокомандующего. Хотя ваша команда говорила, что вы прошли курс молодого бойца. Но это нужно было делать в 2014 году, когда Владимир прятался от повесток в армию", - припомнил Порошенко..

Зеленский парирует, что не от кого не прятался. Он вообще-то публичный человек и его легко найти. Но Порошенко не унимался, развивая тему.

"Я верю, что Владимир не хочет сдать Украину. Но Путин этого хочет и, если не знать, как этому противостоять, то так и будет. Перед нами, безусловно, красивая обертка, которая говорит про снижение тарифов, зарплаты учителям по четыре тысячи долларов. Но как это сделать, вы не знаете. Владимир, говорили, что вы кот в мешке. Нет, вы мешок, в котором олигархи, слабость и все, что угрожает моей стране. И мы не допустим вас до власти", - грозит Порошенко.

"Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре!" – парирует Зеленский.

Отличный панч, сказали бы участники рэп-баттлов. Впрочем и в баттле политическом Зеленский выглядел явно предпочтительнее Порошенко. Умело импровизировал. Остро отвечал на вопросы и больно бил своими.

"Как так получилось, что Украина — самая бедная страна при самом богатом президенте. Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево. Почему никто до сих пор не сидит за расстрел людей на Майдане. Зачем было посылать моряков в Керченский пролив. Куда делись наши карпатские леса?" – задает один за другим вопросы Зеленский.

"Посмотрите на пресс-конференции украинских каналов, ответы там были даны. Господин Владимир, если бы вы были на фронте, если бы видели, что там творились. Вы бы увидели, какую цену заплатила Украина, у вас бы не было таких вопросов. Вы не за Иловайск, вы не за Дебальцево. Вы за Путина. Если вы бы знали, в каком состоянии я принял страну в 2014-м, вы бы не спрашивали меня. Да и не вам, друзья, задавать мне такие вопросы", - говорит Порошенко.

У Порошенко же с импровизацией явно было не очень. Все его вопросы и ответы крутились вокруг одного, давно заготовленного спичрайтерами текста, который он произносил уже сотни раз на различных митингах и встречах.

"Владимир, если мы говорим про пост президента. Готовы ли вы были бы простить не компетентность пилота или врача. Почему же мы можем простить некомпетентность президенту? Не издевайтесь над нашей страной", - требует Порошенко.

"Я был много раз в АТО. От кого я прятался? Я публичный человек. Вы снова брешете, Петр Алексеевич. Я никогда не встречался с Путиным. А я знаю, сколько вы разговаривали с Путиным. Я не был в России с начала войны - это снова брехня. И что касается главнокомандующего. Сейчас война и вы мне ставите такие вопросы, на которые сами должны ответить. Почему война до сих пор не закончилась?" – негодует шоумен.

В Сети, к слову, эти дебаты уже назвали "Олимпийским котлом для Порошенко". Он и вправду, несмотря на ораторский опыт, выглядел менее уверенно. Несколько раз сбивался. Постоянно повторялся, то обвиняя Зеленского в уклонении от службы в армии, то в слабости. Чуть не сорвал голос. Сам же от конкретных ответов на вопросы конкурента старался уклониться.

"Почему вы хватали людей, которые хотели задать вам вопрос. Срывали шапку с девушки. Почему добровольцы находятся в тюрьмах. Почему ваши конфетки до сих пор можно купить в магазинах Москвы? Я не знаю, правда или нет, но эти конфеты есть в пайках бойцов ЛНР и ДНР", – говорит Зеленский.

"Я могу ответить на эти вопросы за 20 секунд. Это все брехня. И лучше вы мне ответьте, когда ваш бизнес-партнер, который обокрал Украину на 30 миллиардов и давший вам 41 миллион долларов на ваши тайные офшорные дела. И как вы будете ему руки рубить за коррупцию? Сомневаюсь. Вы красивая обертка, а в середине сидят соратники Азарова, Януковича, россияне и олигархи. И они уже подняли голову", - говорит Порошенко.

Порошенко пытался максимально измазать Зеленского, обвиняя его в сомнительных связях. Опять вспомнил его высказывание на счет вставания на колени перед Путиным. Но и тут конкурент блестяще выходит из захвата Порошенко.

"Я и сейчас готов встать перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына. Я готов встать на колени перед каждым. Петр Алексеевич, не так трудно быть человеком", - заявляет Зеленский.

Порошенко, конечно, рассчитывал на другой сценарий этой встречи, которой он сам так добивался. Но перед большим скоплением зрителей профессиональный артист Зеленский ожидаемо смотрелся лучше политика Порошенко. Хотя Петр Алексеевич как мог старался добиться от Владимир Александровича хоть какой-то конкретики. Дальнейших шагов. Но Зеленский избегает любых обещаний, очевидно, для того, чтобы впоследствии избежать политической ответственности.

"Вы говорите про прошлое, я хотел спросить вас про ценности демократии. Где вы видите Украину через пять лет и что вы хотите для этого сделать?" – спрашивает действующий украинский президент.

"Когда вы так четко говорите, дай нам исповедь, я не у прокурора, а вам там возможно придется оказаться. Украина выбрала путь в Европу, и украинцы заплатили очень большую цену. И вы не пророк, а я не Моисей. И вы, как гарант, должны его защищать и я его буду защищать, если меня выберут, европейский выбор Украины. Я держу кулаки, чтобы вашего окружения в политике больше не было. Что касается господина Коломойского, все люди, которые нарушают закон, Свинарчуки, Гладковский, или будь-то Коломойский, все сядут в тюрьму", - отвечает Зеленский.

В конце по регламенту кандидатам вновь дали слово.

"У Петра много было достижений - безвиз, томос, армия - все, что вы писали на билбордах, но вы знаете, все эти достижения - что было до вас. Мова была до вас. Что касается безвиза - это перемога дипломатов, которые боролись за это еще до вас. Что касается томоса, мне кажется, что это победа Филарета, который боролся за независимую церковь до того, как вы стали президентом и были прихожанином московского патриархата. Но я верю, что мы сможем прийти и сломать эту систему. С нормальными людьми. С нормальной ментальностью", - заявил Зеленский.

"Вы не Голобородько, и вы сюда приехали не на троллейбусе и не на велосипеде. Вы не закрыли свою декларацию за 18 год. Зачем вы прячетесь от украинского народа. 21-го числа нам нужно крепко думать, чтобы сберечь державу. Цена может быть очень высокой. Я приму любой выбор украинского народа. Главное — не утратить страну до победы Украины, нашей с вами Украины", - сказал Петр Порошенко.

Согласно последним опросам, Зеленский продолжает лидировать, значительно опережая Порошенко, для которого даже эти дебаты вряд ли смогли что-то изменить. Их, возможно, и проводить не стоило. А деньги действующий президент мог потратить на что-то полезное для народа. Но вместо хлеба ему предпочли дать зрелище. И в этом смысле это политическое шоу, безусловно, удалось.

Александр Панюшкин, Филипп Швырев, "В Центре Событий".