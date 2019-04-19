Как обнищала Украина за пять лет президентства Порошенко

Новому президенту страна достанется в плачевном состоянии

За последние пять лет российские паспорта получили более трехсот тысяч граждан Украины, еще около ста тысяч - остаются в статусе беженца. И это только официальные данные. Сколько у нас гастарбайтеров из Украины, наверное, точно никто не знает, но, по приблизительным данным, их около двух миллионов. Отток на Запад еще мощнее - речь о пяти-шести миллионах. Прекрасно видны результаты работы за пять лет и на экономическом фронте - по подсчетам специалистов, вполне вероятно, что спустя неделю вновь избранному главе государства придется объявить дефолт. Про положение дел с внутренней экономикой и благосостоянием населения уже даже не шутят - настолько всё печально.

Пожалуй, именно на киевском рынке можно услышать экспертное мнение о состоянии всей страны. И в мороз, и в жару украинские бабушки продают домашние разносолы, а затем проводят аудит содержимого карманов.

Размышления о макроэкономике и большой политике, то и дело переходят в горячие споры. А затем лидеры мнений озвучивают желаемый курс страны: "Нужно, чтоб зарплата у людей была хорошая, чтобы работа хорошая была. Куда у нас заводы, фабрики подевались, что их нет".

Победитель на президентских выборах получает всё, вот только в случае с Украиной главный приз — самая бедная в Европе страна с нескончаемым списком проблем. Война на Донбассе стала не только следствием политики разделения Украины на своих и чужих, но и во многом причиной рухнувшей экономики. Конечно, главное - это люди, по оценкам ООН, погибли 13 тысяч человек. 30 тысяч получили ранения различной степени тяжести. На уничтожение собственного народа Киев по самым скромным оценкам потратил 7 миллиардов долларов, 40 тысяч зданий было разрушено, два миллиона человек стали беженцами. На полное восстановление региона нужно не меньше 20 миллиардов долларов - это годовой бюджет страны. Эксперты анализируют сухие цифры и делают выводы, до Майдана по всем показателям Украина жила лучше.

"Роста никакого нет. Понятие роста возникает тогда, когда преодолен докризисный уровень. А если до Майдана у нас объем валового продукта составлял 183 млрд долларов, то сейчас да, они выросли, приближаются к 130. А были не многим больше 100 млрд", - приводит цифры экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

Основной доход граждан — пенсии и зарплаты, которые в долларовом эквиваленте так и не достигли уровня 2013 года. Сейчас минимальная пенсия - 54 доллара, пять лет назад было 119. Средняя зарплата тоже заметно ниже, а вот цены - выше. Ржаной хлеб за пять лет подорожал в четыре раза, сало в три раза. Газ в Европе прошлой зимой Украина закупала по 323 доллара за тысячу кубометров, сейчас цены опустились, но к следующим холодам будет новый скачок.

"Это объективно, это сезонный фактор, более того могут повлиять какие угодно факторы. Мы накануне, извините, большого шухера. Мы накануне газового кризиса, когда цена на европейском рынке могут в январе месяце 2020 года улететь так, что мало не покажется", - предсказывает эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Окончательные итоги выборов Центризбирком подведет к 1 мая, и именно с этого дня на Украине снова должны быть подняты тарифы на газ. Это требование МВФ, отказаться нельзя. А люди уже массово перестали платить. По данным украинского Госстата, долг за услуги ЖКХ в масштабах страны превысил 2 миллиарда долларов. Поставщики в ответ начали отключать должников от газоснабжения.

Украинское государство сейчас и само находится примерно в такой же критической ситуации. Оно - должник, а скоро может стать и злостным неплательщиком. В мае Киев обязан выплатить 1,4 миллиарда долларов по внешним займам, но на валютном счету правительства есть только 800 млн. Учитывая угрозу дефолта и уровень коррупции, МВФ не спешит давать новые кредиты. Если новый президент быстро сможет договориться, проблема отодвинется на более поздний срок, но это обернется и новыми обязательствами.

"Особого маневра для изменения экономического положения у него не будет. Дело в том, что страна полностью зарегулирована обязательствами перед МВФ, Всемирным банком и западными партнерами по кредитам. И поэтому все позиции, которые будет стараться сделать новый президент, ему придется делать с оглядкой на западные финансовые институты", - говорит руководитель экспертной группы научного центра Евразийской интеграции Олег Ногинский.

Западные корпорации ситуация, очевидно, устраивает. Пять лет майданные элиты хозяйничали в стране, окончательно разворовав и уничтожив богатства, доставшиеся Украине с советских времен. Накануне выборов откровенный дерибан только усилился, власти даже отменили уголовную ответственность за незаконное обогащение. Сильная аграрная и промышленная страна превратилась в хутор, откуда бегут люди, не видя будущего.

Пётр Вершинин, Павел Ермоленко, Елена Мекертычева. "В центре событий".