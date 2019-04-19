Notre Drame: восстанет ли собор Парижской Богоматери из пепла?

На восстановление собора собирают деньги всем миром

Нотр-Дам де-Пари собираются восстановить за пять лет. При этом собор на время реконструкции не закроют, туда смогут попасть и туристы и прихожане. Деньги на восстановление собирают всем миром. Ведь собор Парижской Богоматери - это восемь веков общечеловеческой истории.

Восемь с половиной веков истории Нотр-Дам де-Пари гибли в считанные минуты. Столб дыма и пламени такой, что видно из любой точки Парижа. 400 пожарных не могли побороть огонь почти 15 часов.

Сердце Парижа, символ нации. Он казался нерушимым хранителем европейской цивилизации. Даже само место, на котором стоит собор, - особенное. Остров Сите был центром религиозной жизни Лютеции, как назывался Париж в первые века своего существования. Сначала здесь был алтарь Юпитера, потом языческий храм. В IV появилась первая христианская церковь. Позднее — храмы династии Меровингов и Каролингов. Романский храм Х века. Заложенный на его месте в 1163 году Нотр-Дам должен был вмещать всех парижан, а это 10 тысяч человек, и буквально поражать их воображение. Конструкция в стиле высокой готики словно стремилась в небо. А скульптуры фасада рассказывали всю историю христианства. Своего рода Библия для неграмотных.

А сколько историй видели сами эти стены. В Нотр-Даме торжественно шла под венец Мария Стюарт, венчались Генрих Наваррский и Маргарита Валуа. Длительные празднования этого брака закончились Варфоломеевской ночью. Здесь судили тамплиеров, причисляли к лику святых Жанну Д'Арк. Здесь короновали Наполеона. А в 1793 году Нотр-Дам фактически отобрали у церкви и объявили храмом Разума, в котором проводили парады, карнавалы.

"Какое-то время они верили в высшее существо. Но трудно верить во что-то абстрактное. Поэтому там проводили различные карнавалы. Там танцевала полуобнаженная актриса", - рассказывает гид Виктория Леконт.

Но собор выстоял и во времена якобинцев, те рубили головы иудейским царям на фасаде, и хотели взорвать базилику. Но, говорят, не хватило взрывчатки. Выжил в дни Парижской коммуны. Уцелел в Первую и Вторую мировую. И вот едва не погиб в эпоху эффективного менеджмента.

Жемчужину культурного наследия просто не оборудовали системой пожаротушения. А персонал, похоже, даже не обучали как вести себя в случае пожарной тревоги. Услышав звуки сирены, но не обнаружив задымления, охрана какое-то время считала, что сигнал - это просто ошибка техники.

Остановить распространение огня удалось когда до полного обрушения оставалось не более получаса. Главные сокровища — Терновый Венец Христа и рубашку Людовика Святого — пожарные и священнослужители выносят из огня, рискуя жизнью.

Все это похоже на дурной знак. На месте трагедии Эммануэль Макрон. Входит в Собор, когда огонь еще не удалось потушить до конца. На глазах слезы. У огня не смогли отвоевать шпиль, кровлю, и примерно 10% коллекции собора. Но даже это — уже катастрофа.

Знаменитым фигуркам химер, по задумке средневековых скульпторов отгонявших от Собора демонов, сейчас ничего не угрожает. Не пострадали и 16 медных скульптур, которые украшали шпиль собора. Их только накануне увезли на реставрацию. Каким-то чудом не сгорел оберег Парижа. Венчавший шпиль петух, в фигурке которого спрятаны частицы тернового венца, мощи Святой Женевьевы и Дионисия.

Подойти близко к собору по-прежнему невозможно. Внутри еще ведутся работы. Но уже известно: уцелел фасад, колокольни. Не пострадал главный витраж — большая роза, на создание которого якобы давали деньги парижские проститутки. Священники хранили пикантную деталь в секрете. А сколько их, таких тайн в истории Нотр-Дама. Взять хотя бы история создания украшений для портала.

Виктор Гюго даже назвал Нотр-Дам "кратким справочником оккультизма". Недаром на фасаде собора примостилась фигурка алхимика. А в геометрии здания якобы зашифрована тайна философского камня. Ходили даже совсем апокалипсические легенды: если Нотр-Дам однажды достроят, начнется конец света. Быть может, потому его обличье непрерывно менялось. Последний раз - после публикации знаменитого романа Гюго. Тогда уже сильно обветшавший храм решено было отреставрировать и добавить 90-метровый шпиль. Французские власти теперь думают: а нужен ли храму новый?

"Международный конкурс позволит нам задать вопрос: следует ли нам воссоздать шпиль? И если да, то должны ли мы в точности восстановить задумке Вьолле-ле-Дюка. Или мы должны украсить Нотр-Дам новым шпилем, построенным по современным технологиям и адаптированным к вызовам нашего времени", - размышляет премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

Президент Макрон пообещал вернуть Франции Нотр-Дам за 5 лет. Средства уже фактически собраны. За несколько дней сумма перевалила за миллиард евро. Но вот получится ли сделать качественную реставрацию за такой срок?

"Деревянные конструкции были, и по логике они должны остаться деревянными. Потому что это не реконструкция, это реставрация. Как их спроектировать? Кто их будет изготавливать? У меня такое чувство, лет 20 на это уйдет. Вряд ли меньше", - заявил архитектор Николай Шумаков.

И ведь никто не знает, в каком состоянии каменная кладка. В ее составе песчаник, а он при нагреве может стать хрупким как стекло. Хорошо еще, что пожарные не стали тушить храм, сбрасывая воду сверху, как через твиттер настоятельно рекомендовал всезнающий Дональд Трамп.

Россия советов не давала. Но готова помочь делом. Владимир Путин уже предложил отправить в Париж лучших российских специалистов по средневековому зодчеству. Ряд крупных компаний объявил о готовности помочь в восстановлении базилики. Сбор средств начали во многих православных храмах.

"Для православных любая христианская святыня или церковь, где совершается молебен, является важным местом. Вне зависимости от того: католический он или православный. Для нас Нотр-Дам является также как и для всех парижан центром западноевропейской культуры и религиозной традиции", - говорит, митрополит Корсунский и Западноевропейский Иоанн (Георгий Рощин).

Недаром рядом с ликами католических святых в Нотр-Даме можно увидеть и икону Владимирской Божьей Матери, подаренной собору патриархом Алексием II. В пожаре, по предварительным данным, она не пострадала.

Прокуратура Парижа уже возбудила уголовное дело по статье "Неумышленный поджог". Следователи допросили строителей, которые работали над реставрацией кровли. Однако известно: в момент возгорания их на площадке не было. Версию теракта тоже исключили почти сразу. Хотя попытки "покушения" на Собор полиция до этого предотвращала не раз. Но могли ли уследить за всеми? Французские СМИ сейчас демонстрируют кадры, как двое подростков беспрепятственно гуляют по крыше собора с бутылкой алкоголя в руках.

Много вопросов и к технике проведения реставрации. На которую, кстати, так долго не могли собрать денег, что сгоревший в пожаре шпиль и без того рисковал рухнуть в ближайшие несколько лет. Теперь это еще один рубец на сердце Парижа. Но средневековый храм выдержал даже такое. А значит, еще сможет восстать из пепла, вновь поражая великолепием Париж, Францию и мир.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Татьяна Подкаминская. "В центре событий", Франция, Париж.