В России признали дебаты Порошенко и Зеленского шапито-шоу

Крымчанам повезло вырваться из этого представления, уверена Мария Захарова

Прошедшие дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского напомнили представителю МИД России Марии Захаровой цирк. Об этом она написала в своем Facebook.

"Обман украинцев продолжается. С другой стороны, а если им нравится так жить? Да, и какое счастье, что крымчане вовремя все поняли и вырвались из этого шапито", - заключила она по итогам шоу в "Олимпийском".

В пятницу на киевском стадионе прошли дебаты соперников по второму туру президентских выборов на Украине. Они продолжались около часа. ТВЦ.RU вел онлайн-трансляцию мероприятия.

Кульминацией дебатов стал момент, когда кандидаты встали на колени. При этом если Зеленский встал на колени перед собравшимися в фан-зоне зрителями, то Порошенко - спиной к фан-зоне и лицом к флагу Украины.

Зеленский во время дебатов упрекнул своего оппонента в том, что тот за свой президентский срок так и не смог решить проблемы в экономике и разобраться с конфликтом в Донбассе. В свою очередь, Порошенко назвал Зеленского "яркой оберткой" и "мешком", внутри которого прячутся "беглые олигархи" и "пятая колонна".