ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На теледебаты с Порошенко пришел террорист

22:04
  • пятница
  • 19 апреля 2019

Владимир Зеленский проигнорировал официальные дебаты в эфире Общественного ТВ

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не приехал на официальные дебаты с Петром Порошенко в студию "Общественного телевидения". Дебаты на стадионе "Олимпийский", которые прошли ранее в пятницу, в рамках закона проходят как предвыборная агитация.

Олимпийский котел Порошенко: итоги дебатов с Зеленским
"Я — ваш приговор": дебаты Порошенко и Зеленского. ОНЛАЙН

В начале теледебатов модератор сообщила, что в студии находится террорист. "Нам сообщили, что в зале есть человек, который может совершить террористический акт", - сказала Мирослава Барчук.

Зрителей начали готовить к эвакуации, однако Порошенко отказался покидать студию. Позднее ведущая уточнила, что "теракт был связан со звонком на линию 102 и это могло быть покушение на президента".

Читайте также:
Новости по теме
Пётр Порошенко на теледебатах
Пётр Порошенко на теледебатах
Пётр Порошенко на теледебатах
Пётр Порошенко на теледебатах
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.