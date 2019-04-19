На теледебаты с Порошенко пришел террорист

Владимир Зеленский проигнорировал официальные дебаты в эфире Общественного ТВ

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не приехал на официальные дебаты с Петром Порошенко в студию "Общественного телевидения". Дебаты на стадионе "Олимпийский", которые прошли ранее в пятницу, в рамках закона проходят как предвыборная агитация.

В начале теледебатов модератор сообщила, что в студии находится террорист. "Нам сообщили, что в зале есть человек, который может совершить террористический акт", - сказала Мирослава Барчук.

Зрителей начали готовить к эвакуации, однако Порошенко отказался покидать студию. Позднее ведущая уточнила, что "теракт был связан со звонком на линию 102 и это могло быть покушение на президента".