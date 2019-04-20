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Путин поручил МЧС помочь с эвакуацией пострадавших от пожаров в Забайкалье

10:10
  • суббота
  • 20 апреля 2019

В регионе действует режим ЧС, семь человек госпитализированы

Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву усилить группировку спасателей, необходимую для борьбы с пожарами в Забайкалье, а также обеспечить все меры по эвакуации жителей из пострадавших районов.

Сейчас в крае действует режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, число пострадавших возросло до 23-х человек. Семь человек госпитализированы, двое из них — в тяжелом состоянии. Почти три сотни жителей лишились имущества. Многие находятся в пунктах временного размещения, передает "ТВ Центр".

Огнем уничтожено более 150 строений, большая часть из них жилые дома. От стихии пострадали 14 населённых пунктов. В 11 спасателям удалось ликвидировать возгорание, в трех локализовать. Тушение осложняет сильный ветер. МЧС наращивает группировку в регионе, сегодня в Читу прибыли два самолёта БЕ-200.

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