Переброска колонны бронемашин в Москву попала на видео

Более 70 бронемашин доставят на станцию "Пресня" по железной дороге

Этой ночью военная техника, которая 9 Мая примет участие в параде Победы на Красной площади, отправилась в Москву с полигона Алабино.

Механизированная колонна прибыла на временную специальную площадку в Северо-Западном округе столицы. Более 70 бронемашин на гусеничном ходу будут доставлены по железной дороге на станцию "Пресня". В Москве пройдет две репетиции парада Победы, генеральная — 7 мая на Красной площади.

Подготовка к празднику идет по всей стране. Первую тренировку в центре Екатеринбурга провели парадные расчеты местного гарнизона. Всего в торжествах 9 Мая примут участие более двух тысяч военнослужащих и десятки единиц техники.