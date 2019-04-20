В Алеппо возрождают детский профессиональный спорт

Молодые сирийцы тренируются, в том числе, по русской методике

В сирийском Алеппо открылась детская секция по тяжелой атлетике и плавательный бассейн. Некоторые юные спортсмены во время войны стали инвалидами, но это не сломило их дух. Они активно тренируются, а в будущем хотят попасть на чемпионат мира.

Секция на окраине Алеппо открылась всего месяц назад. Желающих заниматься оказалось больше, чем ожидали тренеры. 12-летний Абдурахман оказался в числе первых. Он уже чемпион по духу. Инвалидом парня сделала война.

"Все вокруг взрывалось. Я увидел, что к нам прилетела какая-то красная точка и упала. Это оказалась мина, я не успел убежать, и она взорвалась. Сейчас я поднимаю 30 килограммов. Но я усиленно тренируюсь и обязательно буду брать новые веса", — говорит Абдурахман Хамбаруж.

Руководитель секции вспоминает, сколько сил пришлось потратить, чтобы восстановить здание и спортивный инвентарь. Занятия не прекращали даже в самые тяжелые дни. Теперь есть возможность вернуться к нормальным программам и разработать план.

"Тренировки у нас идут по европейской и русской системам. Спортсмены по плану получают витамины. Специальное спортивное питание. Мы хотим попасть на чемпионат мира. Мы хотим доказать всем, что, не смотря на войну, мы поднимаем наш спорт", — рассказал руководитель секции тяжелой атлетики Абдалла Скандаран.

После зала — в бассейн. Здесь занимаются и любители, и профессионалы. Сейчас тренируется команда, которая успешно выступает на международных соревнованиях.

"Сейчас еще бывают сложности. В зимнее время вода в бассейне прогревается не очень хорошо. Но мы все равно занимаемся, потому что хотим поднять флаг своей страны в мировом спорте", — отметил тренер Ахмед Анан.

У этой команды два полноценных состава и детская группа. Если раньше для многих мальчишек спорт ограничивался подобием футбола во дворе, то сегодня они уже - воспитанники настоящих профессиональных клубов. Спортивные объекты в Алеппо открываются практически каждую неделю.

Павел Прокопенко, Алексей Комаров, Сирия "ТВ Центр"