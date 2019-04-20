Кадыров припомнил Порошенко клятвы о любви к России

Глава Чечни заявил, что у президента Украины существуют проблемы с памятью

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко о самом себе и Владимире Зеленском. Руководитель республики опубликовал пост в Telegram-канале, в котором "прошелся" по обвинениям, прозвучавшим из уст президента Украины.

Так, он прокомментировал обвинения Порошенко в адрес Зеленского, что тот боится Кадырова и извинялся перед ним. Кадыров сообщил, что у Порошенко большие проблемы с памятью.

Он напомнил, что передаче российской стороне журналистов телеканала "Лайф" Марата Сайченко и Олега Сидякина, Порошенко заявлял, что у России якобы не будет более близкой и лояльной страны, чем Украина, а сам он будет занимать пророссийскую позицию.

"Теперь вы пытаетесь свой сугубо личный грех и, чуть ли не детский страх, приписать Владимиру Зеленскому. Если Зеленский признал свою неправоту, то вопрос закрыт. А вы же распространяете сплетни, забыв, как сопровождали передачу россиян клятвами о любви к России", — написал Кадыров.

Кроме того, глава Чечни обратил внимание, что если Зеленский признал правоту, то Порошенко распространяем сплетни.

Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. Во второй тур, который пройдет в воскресенье, 21 апреля, вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.