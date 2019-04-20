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Легендарный хоккеист Александр Мальцев отмечает 70-летие

11:34
  • суббота
  • 20 апреля 2019

Олимпийский чемпион поделился впечатлениями о своем любимом виде спорта

Легендарному хоккеисту Александру Мальцеву исполняется 70 лет.  Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира и рекордсмен по количеству матчей и шайб за сборную СССР, он всю свою карьеру оставался верен московскому "Динамо". Мальцев по-прежнему смотрит все матчи, критикует КХЛ и не жалует иностранцев в российском чемпионате.

Ни единого хоккейного матча Александр Мальцев не пропускает. Говорит, лучший подарок на день рождения — красивая игра, пусть теперь и по телевизору, сообщает "ТВ Центр".   

«Когда комбинации, что-то там игрок, какой-нибудь финт сделает… Вот это мне нравится…А когда одни вкидывают, а другие выкидывают – тяжело смотреть», — говорит прославленный хоккеист. 

А вот от его финтов и комбинаций у болельщиков захватывало дух. Элегантно и изящно, с улыбкой на лице он перехватывал шайбу и отправлял в ворота. Форвард "Динамо" над соперниками натурально издевался. Защитники других команд с легкостью велись на его провокации.  В то время как Мальцев, говорили комментаторы, вальсировал между ними и забивал один гол за другим. Тогда дворовые мальчишки мечтали играть, как он. А сам Мальцев свое вдохновение черпал, как раз, у молодых.  ((ГЕО))

"После травм я играл с детьми, где-то человек 15-20 против… один против вот этих ребят. И я очень быстро набирал спортивную форму", — рассказал хоккеист.  

Будущий двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира, родился в Кирово-Чепецке. Озорной мальчишка с самого детства играл в хоккей во дворе. Ледовую арену с друзьями заливали сами. А потом в городе построили спортивную школу "Олимпия", и все ринулись в секции.  Тогда он еще и не догадывался, что совсем скоро его заметит руководство "Динамо" и пригласит в команду.  

«В команду молодых принимали не так охотно, особенно, из Кирово-Чепецка Кировской области. Но после первой тренировки я не сплоховал, а ребятам понравилось, — вспоминает Мальцев.

А после вошел в сборную союза. Его называли Есениным русского хоккея. А болельщики на стадион шли на Мальцева, как в театр. Вот только внимание фанатов смущало Сашу.   

"Если бы я собирал письма или телеграммы, то, могу сказать, приличная была бы библиотека. О любви очень много писали, встречи… Но брал все-таки хоккей!" — говорит хоккеист.

Впрочем, хоккей и отдавал. С Валерием Харламовым они впервые познакомились на одном из матчей, который пришли посмотреть. А после встретились именно в сборной. Две родные души, игроки разных команд: один – ЦСКА, другой – Динамо. Но одинаковые, как близнецы, даже были друг у друга свидетелями на свадьбе. И лишь вкусы в музыке не совпадали.

"Вот это наше хобби было – пластинки. Харламов – Испанский, я – Италию. Челентано. Привозили. Только заграницей и покупали", — рассказал Мальцев. 

За границей Мальцев играл часто. Но самым главным матчем называет игру с канадскими профессионалами.

"Матч, который ждали давно-давно. Это 72-й год. Это можно сравнить, как Гагарин полетел первый в космос, такое же было событие", — делится впечатлениями хоккеист.

Но красивых матчей Мальцевым было сыграно еще не мало. Приглашения в другие клубы поступали часто. Но он остался верен и "Динамо", и своим болельщикам.

"Когда человек перебегает из одной команды в другую. Их считали предателями. К ним было неуважение и презрение. Вот таких презрений было очень мало в то время", — подчеркнул хоккеист.

На коньках Александр Николаевич не стоял уже пять лет. Старые травмы, конечно, дают о себе знать. Сегодня он совершает лишь вечернюю небольшую прогулку и снова садится смотреть любимый хоккей, который до сих пор для него не просто игра, а его жизнь.   

Елена Макарова, Михаил Федотов, Илья Коробейников, "ТВ Центр"

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Хоккеист Александр Мальцев
Хоккеист Александр Мальцев
Хоккеист Александр Мальцев
Хоккеист Александр Мальцев
Хоккеист Александр Мальцев
Хоккеист Александр Мальцев
Хоккеист Александр Мальцев
Хоккеист Александр Мальцев
Хоккеист Александр Мальцев
Хоккеист Александр Мальцев
Хоккеист Александр Мальцев
Хоккеист Александр Мальцев
Хоккеист Александр Мальцев
Хоккеист Александр Мальцев
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