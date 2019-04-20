Легендарный хоккеист Александр Мальцев отмечает 70-летие

Олимпийский чемпион поделился впечатлениями о своем любимом виде спорта

Легендарному хоккеисту Александру Мальцеву исполняется 70 лет. Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира и рекордсмен по количеству матчей и шайб за сборную СССР, он всю свою карьеру оставался верен московскому "Динамо". Мальцев по-прежнему смотрит все матчи, критикует КХЛ и не жалует иностранцев в российском чемпионате.

Ни единого хоккейного матча Александр Мальцев не пропускает. Говорит, лучший подарок на день рождения — красивая игра, пусть теперь и по телевизору, сообщает "ТВ Центр".

«Когда комбинации, что-то там игрок, какой-нибудь финт сделает… Вот это мне нравится…А когда одни вкидывают, а другие выкидывают – тяжело смотреть», — говорит прославленный хоккеист.

А вот от его финтов и комбинаций у болельщиков захватывало дух. Элегантно и изящно, с улыбкой на лице он перехватывал шайбу и отправлял в ворота. Форвард "Динамо" над соперниками натурально издевался. Защитники других команд с легкостью велись на его провокации. В то время как Мальцев, говорили комментаторы, вальсировал между ними и забивал один гол за другим. Тогда дворовые мальчишки мечтали играть, как он. А сам Мальцев свое вдохновение черпал, как раз, у молодых. ((ГЕО))

"После травм я играл с детьми, где-то человек 15-20 против… один против вот этих ребят. И я очень быстро набирал спортивную форму", — рассказал хоккеист.

Будущий двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира, родился в Кирово-Чепецке. Озорной мальчишка с самого детства играл в хоккей во дворе. Ледовую арену с друзьями заливали сами. А потом в городе построили спортивную школу "Олимпия", и все ринулись в секции. Тогда он еще и не догадывался, что совсем скоро его заметит руководство "Динамо" и пригласит в команду.

«В команду молодых принимали не так охотно, особенно, из Кирово-Чепецка Кировской области. Но после первой тренировки я не сплоховал, а ребятам понравилось, — вспоминает Мальцев.

А после вошел в сборную союза. Его называли Есениным русского хоккея. А болельщики на стадион шли на Мальцева, как в театр. Вот только внимание фанатов смущало Сашу.

"Если бы я собирал письма или телеграммы, то, могу сказать, приличная была бы библиотека. О любви очень много писали, встречи… Но брал все-таки хоккей!" — говорит хоккеист.

Впрочем, хоккей и отдавал. С Валерием Харламовым они впервые познакомились на одном из матчей, который пришли посмотреть. А после встретились именно в сборной. Две родные души, игроки разных команд: один – ЦСКА, другой – Динамо. Но одинаковые, как близнецы, даже были друг у друга свидетелями на свадьбе. И лишь вкусы в музыке не совпадали.

"Вот это наше хобби было – пластинки. Харламов – Испанский, я – Италию. Челентано. Привозили. Только заграницей и покупали", — рассказал Мальцев.

За границей Мальцев играл часто. Но самым главным матчем называет игру с канадскими профессионалами.

"Матч, который ждали давно-давно. Это 72-й год. Это можно сравнить, как Гагарин полетел первый в космос, такое же было событие", — делится впечатлениями хоккеист.

Но красивых матчей Мальцевым было сыграно еще не мало. Приглашения в другие клубы поступали часто. Но он остался верен и "Динамо", и своим болельщикам.

"Когда человек перебегает из одной команды в другую. Их считали предателями. К ним было неуважение и презрение. Вот таких презрений было очень мало в то время", — подчеркнул хоккеист.

На коньках Александр Николаевич не стоял уже пять лет. Старые травмы, конечно, дают о себе знать. Сегодня он совершает лишь вечернюю небольшую прогулку и снова садится смотреть любимый хоккей, который до сих пор для него не просто игра, а его жизнь.

Елена Макарова, Михаил Федотов, Илья Коробейников, "ТВ Центр"