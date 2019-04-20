Порошенко в "Олимпийском": лебединая песня уходящего президента

Шансы украинского лидера на переизбрание тают на глазах

Шансы Петра Порошенко удержаться в президентском кресле тают на глазах. Дебаты, на которые так рассчитывал украинский президент, похоже, дали обратный эффект, а выступление Зеленского назвали тактической победой. Несмотря на день тишины, в соцсетях бурные дискуссии по итогам дуэли. Не остались в стороне и заокеанские партнеры Киева, передает "ТВ Центр".

Со сцены "Олимпийского" эмоции болельщиков переместились в соцсети. В фан-зоне Владимира Зеленского, как реальной, так и виртуальной, очевидное прибавление. За него теперь, похоже, болеют даже те, кто получал зарплату и прочие бонусы при Порошенко. Например, экс-советник главы МВД Антон Геращенко.

"Похоронный марш", "лебединая песня" Порошенко. Как только не назвали эту словесную дуэль на стадионе, которая стала самым ярким моментом избирательной гонки на Украине. Но президенту перепалки с соперником перед многотысячной толпой показалось недостаточно. Со стадиона он отправился в уютную студию подконтрольного телеканала. Там, в отличие от "Олимпийского", точно никто не освищет и не выкрикнет: "Позор!" Ничего нового Петр Алексеевич не сказал, традиционно продолжил сыпать оскорблениями в адрес соперника и России.

"Пять лет мы показывали миру, что на Украине идет российская агрессия. Россия обеспечила прямое вторжение регулярных сил. И пришла для того, чтобы захватить украинскую землю и убивать украинцев. У нас повстанцев на Украине нет, господин Зеленский. У нас есть российская агрессия. У нас есть враг Путин. И нам нужен мощный и сильный верховный главнокомандующий. Нам нужен проукраинский президент, который может защитить Украину", — заявил Петр Порошенко.

Под занавес и без того насыщенного предвыборными эмоциями дня Порошенко позвонил за океан госсекретарю Майку Помпео. Отчитаться об успехах он не смог, поэтому просто пожаловался на своего оппонента. То, что тот ярче, талантливее и популярнее напрямую, конечно, сказать не смог. Наябедничал про то, что Зеленский назвал защитников Донбасса повстанцами ДНР и ЛНР, а не террористами или сепаратистами, как привык величать население юго-востока президент Украины. Госсекретарь США заверил собеседника в том, что Вашингтон и впредь будет оставаться союзником Киева. И пожелал успехов во втором туре. Результаты которого очевидны, если не произойдет какого-либо вмешательства извне.

Лилия Акиньшина, Кирилл Алянский, "ТВ Центр"